maandag 25 december 2017 | 12:00 Laatst bijgewerkt: 25-12-2017 | 12:00

Sam Hendriks is Overijssels topscorer geworden van het kalenderjaar 2017 in de eredivisie en Jupiler League. De spits van Go Ahead Eagles maakte in totaal 18 doelpunten: 5 in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen en deze jaargang staat hij al op 13. Hieronder een overzicht van de top tien van 2017.