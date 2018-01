FC Twente verliest in Spanje oefenduel van VfB Stuttgart

FC Twente verliest in Spanje oefenduel van VfB Stuttgart

TransferProat: 'Hölscher, Eghan en Thomas mogen weg bij Go Ahead Eagles'

TransferProat: 'Hölscher, Eghan en Thomas mogen weg bij Go Ahead Eagles'

5 jan