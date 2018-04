zondag 29 april 2018 | 13:07 Laatst bijgewerkt: 29-4-2018 | 13:10

Foto 2 foto's

FC Twente mag vanmiddag niet verliezen want dan is het gedegradeerd uit de eredivisie. PEC Zwolle strijd nog om de play-offs en voor Heracles lijkt het seizoen erop te zitten. Ook Quick'20 en HSC'21 komen vanmiddag in actie. Hieronder is alles te volgen.