maandag 21 mei 2018 | 13:24 Laatst bijgewerkt: 20-5-2018 | 14:55

In Hengelo staat vanmiddag de topper bij de vrouwen tussen nummer twee FC Twente en koploper Ajax op het programma. Als Twente wint is neemt het de koppositie over en als Ajax wint is het kampioen. PEC Zwolle gaat tegelijkertijd op bezoek bij PSV. De duels zijn hieronder te volgen.