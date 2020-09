'Maak nieuwe natuur mét windmolens en zonneparken'

"Vandaag bieden wij deze wegwijzer aan de gedeputeerde Tijs De Bree aan, omdat wij vinden dat er een duidelijke regie moet plaatsvinden over waar er wel en geen windmolens komen." Robbert Blijleven van Landschap Overijssel is bang dat de Natura 2000-gebieden in het gedrang komen. "Daarom hebben we een analyse gemaakt waarbij we aangeven waar er volgens ons energie-opwekking moet plaatsvinden."

Energiebos

De windmolens die geplaatst worden zijn zo hoog, daar kan volgens Blijleven prima nieuw bos onder geplant worden. "Maar ook andere problemen als de droogte, biodiversiteit en zonneparken kunnen onderdeel worden van deze nieuwe natuur, waardoor mensen ook enthousiast worden en er draagvlak ontstaat." Zo blijven de Natura 2000-gebieden ongeschonden.

Samenwerking

Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel verbaast zich over het geld dat niet in de eigen omgeving terecht komt. "Er wordt in Nederland veel geld verdiend aan het opwekken van energie door buitenlandse projectontwikkelaars. Terwijl dat geld ook naar onze eigen vereniging en dorpshuis kan gaan."

Clusteren

Het moet niet zo zijn dat er in elke gemeente één of twee molens komen. "Dan moet je in elke gemeente weer opnieuw knokken voor draagvlak en tast je het landschap overal aan. Wanneer je clustert, en gemeentes investeren wel mee, kan elke gemeente zijn eigen winst eruit halen."

Motiveren

Wat beide heren ook niet begrijpen is dat de politiek bedrijven en particulieren niet meer motiveert om zonnepanelen op het dak te leggen. "In Duitsland liggen de daken vol, maar in Nederland verdien je er niks aan wanneer je meer panelen koopt dan dat je nodig hebt. Ook dat zou moeten veranderen." Maar het belangrijkste vindt Blijleven dat iedereen minder energie gebruikt. "Daarmee winnen we allemaal het meeste."