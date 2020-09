ZGT: Houd je aan de 1,5 meter regel ter bescherming van patiënten en zorgpersoneel

Ziekenhuizen in Overijssel zijn klaar voor de tweede besmettingsgolf, die er volgens deskundigen al is. De toename van coronapatiënten mag dit keer niet ten koste gaan van de reguliere zorg. Om die reden drukt ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem iedereen op het hart vooral 1,5 meter afstand te houden. "Alleen dan kunnen we de infectiedruk zo laag mogelijk houden en kunnen wij 100 procent reguliere zorg blijven leveren."

door: Ina Brouwer en Gerben Oost

De boodschap van Dijstelbloem komt in dezelfde week dat een groep BN'ers, onder wie zanger Thomas Berge die oorspronkelijk uit Haaksbergen komt, op social media met de hashtag #ikdoenietmeermee juist een statement maakte tegen de coronaregels.

Een dag later krabbelde de groep - en Berge - terug. Na veel kritiek op de actie zei hij op radio dat de hashtag te scherp was gesteld. "Het is vanuit liefde gedaan, we zijn niet zo boos als het misschien overkomt. We hebben juist veel respect voor mensen in de zorg. Natuurlijk lap ik de regels niet aan mijn laars. Wij willen alleen duidelijkheid, uit bezorgdheid."

Draagvlak neemt af

Het draagvlak in de samenleving voor de coronaregels lijkt ondanks de stijging van het aantal besmettingen af te nemen. Jongeren vinden het steeds moeilijker om zich er aan te houden en minister-president Mark Rutte liet het achterste van zijn tong zien toe hij zei dat voetbalsupporters in stadions 'gewoon hun bek moeten houden'. Een uitspraak waar hij forse kritiek op kreeg.

ZGT-bestuursvoorzitter Dijstelbloem gebruikt geen grote woorden om haar boodschap over te brengen. Ze doet een beroep op het gezonde verstand van mensen. "Voorkomen moet worden dat de tweede besmettingsgolf opnieuw ten koste gaat van de reguliere zorg."

Infectiedruk in Nederland neemt toe, ook in Twente Hilde Dijstelbloem

En dat is volgens haar best een hele uitdaging. "We zien dat de infectiedruk in Nederland toeneemt, ook in Twente. Door 1,5 meter afstand te houden, kunnen we er voor zorgen dat we de infectiedruk zo laag mogelijk houden en dan zijn we in staat die 100 procent reguliere zorg te blijven leveren."

De 1,5 meter regel is volgens de bestuursvoorzitter om nog een andere reden erg belangrijk: "We willen heel graag de werkdruk voor onze medewerkers beheersbaar houden. De 1,5 meter regel is niet alleen ter bescherming van onze patiënten, maar ook ter bescherming van onze medewerkers."

Een bezoeker per patiënt

ZGT nam, net als alle andere ziekenhuizen, tal van maatregelen om die 1,5 meter afstand te borgen. "In ons ziekenhuis hebben we bijvoorbeeld veel vierpersoonskamers. Op dit moment mag elke patiënt één bezoeker per keer ontvangen. Dan zijn er immers al acht mensen op een kamer. Ook deze maatregel beschermt de patiënten en de medewerkers."

Afgelopen week zijn er meer dan 13.000 coronabesmettingen gemeld, 60 procent meer dan een week eerder. Het merendeel van de mensen dat is opgenomen in een ziekenhuis, ligt op een verpleegafdeling. "Een kleiner aantal op de IC's", weet Dijstelbloem. "Het geeft aan dat we goed voorbereid moeten zijn als die aantallen verder toenemen."

IC-bedden erbij

Om alles in goede banen te leiden, wordt er gewerkt aan de hand van een landelijk opschalingsplan. "Een vraag van de overheid is of wij in stappen de IC-capaciteit kunnen opschalen. Dat kunnen we en dat doen we samen met het MST."

Het opschalingsplan heeft drie stappen, legt Dijstelbloem uit. "We zitten nu in stap 1, de basisstap. Als we overgaan naar stap 2, dan betekent dit dat ieder ziekenhuis zelf nog patiënten kan opvangen, zowel in de kliniek als op de IC. Als we naar stap 3 gaan, dan gaan we meer gebruik maken van de IC-capaciteit van MST. Om ervoor te zorgen dat er dan voldoende IC-personeel is, werken we vanaf dat moment samen met het IC-personeel van MST."

Personeel bijgeschoold

Zowel in Enschede als in Almelo worden verpleegkundigen voorbereid op een nieuwe stroom coronapatiënten. "Ze worden geschoold om die zorg samen met de IC-verpleegkundigen te kunnen leveren. Dit betekent dat er op andere afdelingen extra handen nodig zijn. Ook daarvoor zijn we al verpleegkundigen aan het opleiden om ervoor te zorgen dat ook op die afdelingen de bezetting op peil blijft."

Werkdruk

Nadat het virus in maart Nederland bereikte, is er een groot beroep gedaan op het zorgpersoneel. Ziekenhuizen houden er rekening mee dat dit weer gaat gebeuren. Dijstelbloem: "Mensen zijn in gedachten veel bezig met de tweede golf. Ze zijn erg betrokken bij de voorbereidingen. Dat maakt dat ik net als de vorige keer de indruk heb dat we met z'n allen de schouders er onder zetten om ervoor te zorgen dat we én voor de coronapatiënten én voor al onze andere patiënten goede zorg kunnen blijven leveren."

Voorraden

Over een tekort aan materialen maken de ziekenhuizen zich nu geen zorgen. "Alle materialen zijn goed op voorraad. De tijd zal het ook wel weer leren, we weten nu niet waar mogelijk tekorten ontstaan en hoe we dat met elkaar gaan oplossen. Maar het is de eerste keer ook gelukt en nu hebben we meer ervaring. Dus ik ben ervan overtuigd dat ons dat in een volgende golf ook weer lukt."

Dijstelbloem is vol vertrouwen dat de tweede besmettingsgolf niet tot chaos zal leiden. "We hebben veel geleerd van de eerste coronaperiode. Die kennis zetten we nu in. Anders dan de vorige keer gaan we beter voorbereid een nieuwe golf tegemoet en dat maakt heel veel uit in de rust en de beheersing van wat komen gaat. ZGT is er klaar voor."