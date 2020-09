De Wensambulance maakte het onmogelijke mogelijk; vader en dochter uit Hardenberg gaan zweefvliegen

"We waren op vakantie in Dalfsen en toen won onze dochter de hoofdprijs in de bingo; een vlucht met een zweefvliegtuig, en we hadden wel zoiets, omdat Edwin zo ernstig ziek is moet het wel snel gebeuren". Petra Egbers vertelt hoe het tot stand kwam: dat een tante op het idee kwam om de Wensambulance te vragen, en dat de coördinator van de Wensambulance het contact legde met Aeroclub Salland en dat die had laten weten dat Edwin ook mee mocht als hij zou willen. En dat heeft z'n familie geheim voor hem gehouden, hij krijgt de extra verrassing op het vliegveld.

Even daarvoor is de Wensambulance het vliegveldje op komen rijden, tot vlak bij het zweefvliegtuig waar Tirza, de oudste dochter zo haar vlucht in gaat maken. Hans Mollema is de verpleegkundige op de wensambulance, hij helpt Edwin uit het bed. Als hij op z'n benen staat krijgt hij van z'n vrouw en kinderen te horen dat ook hij mee mag, en raakt hij geëmotioneerd, zoals hij dat gisteren op het vliegveld vaker zal zijn.

De wensambulance maakt zo'n 150 ritten per jaar, vertelt Mollema: "Dit is natuurlijk een heel bijzondere wens. Het is een jong gezin dat een nare boodschap heeft gekregen, en dan is het heel mooi om even de ziekte te vergeten doordat mensen op pad kunnen". Onderweg had Mollema al gepraat over zweefvliegen; "ik wist dat hij het nog niet wist dat hij ook ging vliegen, dus we praatten onderweg over hoe mooi het is, dat zweefvliegen. Dus de verrassing was extra groot toen z'n dochters hem vertelden 'Pap, je gaat zelf ook'. En dat is het leuke van de wensambulance, je maakt dingen mogelijk waarvan mensen eigenlijk denken dat ze niet meer mogelijk zijn."

"Super", vond Edwin z'n vlucht: "een hele belevenis". Z'n vrouw Petra zegt: "Omdat Edwin heel ziek is zijn we blij dat we nog zulke mooie herinneringen kunnen maken, ook voor de kinderen waar we later op terug kunnen kijken". Familie en vrienden geven hem een applaus, z'n vrouw en dochters Tirza en Celena knuffelen hem, Edwin heeft de tranen in z'n ogen staan.