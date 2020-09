Sebastiaan uit Zwolle gezicht van landelijke campagne: "Het monster van paniek ligt altijd op de loer"

Sebastiaan in zijn woning in overleg met HandicapNL (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Sebastiaan merkt het effect van corona nog dagelijks. En hij is niet de enige. Niet alleen duurt het isolement waarin mensen met een handicap verkeren veel langer dan voor minder kwetsbare Nederlanders. Ook staat essentiële hulp voor mensen met een handicap op de tocht.



“Er is inderdaad nog zo veel onnodige pijn", weet ook Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL. "Wij zien al jaren een groeiende eenzaamheid. Daar komt nu bij dat mensen bang zijn om in de steek gelaten te worden, om nooit meer onderdeel van de maatschappij te kunnen zijn. Corona legt een hardnekkig isolement bloot.”



Autisme

Toen Sebastiaan de diagnose autisme kreeg, vielen veel zaken op zijn plek. “Als je weet welke beperking je hebt, kan je de juiste ondersteuning, hulp, zorg en behandeling krijgen. Maar het is ook een stempel. Ineens ben je autist en niet meer Sebastiaan.”



Zijn reactie: enorm overcompenseren. Hij zei overal ‘ja’ op, want hij wilde vooral ‘normaal’ gevonden worden. Werkgevers lieten hem bijvoorbeeld dagen van zestien uur maken. “Want ik zei toch nooit nee. Tot ik mijzelf de vernieling in had gewerkt.” Veel mensen in het autistisch spectrum ontwikkelen, mede door dit soort ervaringen, angststoornissen waardoor ze hun huis niet uit durven en vereenzamen.





Radeloze paniek

Sebastiaan heeft moeten accepteren dat hij niet alles kan. “Als er iets misgaat, raak ik in paniek. De dag komt dan niet meer goed.”



Toch heeft Sebastiaan veel bereikt in het leven, ondanks de vooroordelen van anderen. “Door te denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen gaan er deuren open. Ik heb dat geleerd, nu de rest van Nederland nog.”



Projecten onder druk

Om aandacht te vragen voor de situatie van Sebastiaan en twee miljoen andere Nederlanders met een handicap, is HandicapNL vandaag een landelijke campagne gestart.

Ook wordt er deze week zoveel mogelijk geld opgehaald. HandicapNL gaat langs de deuren met een collectebus, maar door het coronavirus met veel minder vrijwilligers.

“Als Nederland niet massaal doneert, staan veel projecten voor mensen met een handicap onder druk”, aldus Schutgens. “Zonder donaties geen revalidatietrainingen, vriendschapsprojecten of ondersteuning van mantelzorgers. Het is noodzakelijke hulp die niemand anders oppakt.”