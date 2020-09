FC Twente ongeslagen aan kop na thuisoverwinning op FC Groningen

Ook na de derde speelronde blijft FC Twente ongeslagen in de eredivisie. In de eigen Grolsch Veste wist de formatie van trainer Ron Jans - dankzij een sterke eerste helft - FC Groningen met 3-1 over de knie te leggen. Daardoor zijn de Tukkers minimaal een dag de trotse koploper.

De gastheren kwamen goed uit de startblokken en dat resulteerde al snel in de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Menig stelde Padt op de proef. Na een kwartier leek FC Twente op voorsprong te komen nadat Cerny op randje buitenspel binnen kon tikken, maar de VAR gooide roet in het eten. Ondanks dat na het zien van de herhalingen het erop leek dat Cerny niet buitenspel stond, werd na een minutenlang oponthoud besloten om het doelpunt uiteindelijk toch af te keuren.



Cerny haalt gram

Niet veel later kreeg Cerny toch zijn gewenste doelpunt. Na een fout in de Groningse defensie werd de Tsjech in stelling gebracht door Danilo en met een droge schuiver bracht de buitenspeler de thuisploeg op 1-0. In de loop van de eerste helft wisten de bezoekers een aantal keer gevaar te stichten, maar Drommel stond telkens in de weg. Met name de redding op de kopbal van Dammers was katachtig.



Danilo profiteert van fout Padt

Een slechte uittrap van Padt leidde tien minuten voor rust de 2-0 in. De doelman van de bezoekers leverde de bal zo in en daardoor kon Cerny vanaf rechts Danilo in stelling brengen, waarna de spits met een soepele voetbeweging de marge kon verdubbelen.



Ander Groningen in tweede helft

Na rust kwam de ploeg van trainer Danny Buijs beter in de wedstrijd, maar toch was de eerste kans weer voor Twente. De inzet van Danilo miste echter kracht. Niet veel later tekende Groningen voor de aansluitingstreffer. De geheel vrijstaande El Messaoudi bracht de spanning terug door een voorzet van Van Hintum vakkundig binnen te koppen: 2-1. Vanaf dat moment was Twente het even kwijt en moesten de Enschedeërs noodgedwongen in de verdedigende stellingen. Larsen was dichtbij de gelijkmaker, maar Drommel bracht redding.



Jeremejeff brengt Twente in veilige haven

Gaandeweg de tweede helft werd door beide ploegen veelvuldig gewisseld, maar dat kwam het spel nauwelijks ten goede. Groningen had het balbezit en Twente probeerde vanuit de tegenstoot toe te slaan. Vanuit zo'n counter moést Menig vlak voor tijd de wedstrijd beslissen, maar na een lepe steekbal van invaller Jeremejeff schoot de buitenspeler via Padt op de lat. In de daaropvolgende hoekschop was het wel raak via Jeremejeff, die met zijn eerste treffer in Twentse dienst de wedstrijd in het slot gooide: 3-1. Daardoor bleven de punten in Enschede.

FC Twente - FC Groningen 3-1

1-0 Cerny (22)

2-0 Danilo (37)

2-1 El Messaoudi (52)

3-1 Jeremejeff (88)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Van Hintum

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Schenk, Oosterwolde (Smal/60); Brama, Bosch, Roemeratoe (Zerrouki/78); Cerny (Lamprou/59), Danilo (Jeremejeff/78), Menig (Dumic/90+2).

FC Groningen: Padt; Dankerlui, Dammers (Suslov/76), Itakura, Van Hintum (Leal/76); Van Kaam, Matusiwa, Lundqvist (Balk/65); El Messaoudi, Larsen (Postema/65), El Hankouri (Joosten/65).

