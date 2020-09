Uitbreiding en extra banen Nijland Cycling: fietsfabrikant Heeten verwacht explosieve groei Cargo Bikes

Nijland Cycling in Heeten is op zoek naar een grotere locatie voor de verwachte explosieve vraag naar elektrische bakfietsen. De fietsenfabriek heeft binnen twee jaar vijftien extra fietsmonteurs nodig.

In een van de assemblagehallen van Nijland Cycling in Heeten hangen oranje frames aan een rail. Onderdelen van de Cargo Bikes die vanaf volgende week in elkaar worden gezet. "Een serie bakfietsen voor PostNL", zegt Koen Nijland. "Vorig jaar organiseerde PostNL een 'proeftuin' in Ede om de ideale bakfiets te vinden voor de bezorging. Tien leveranciers deden mee, onze fiets kwam als winnaar uit de bus. PostNL gaat de bakfiets nu ook in andere steden inzetten."

New York

"We werken ook voor andere post- en pakketdiensten als DHL, Cycloon Post én de verhuurder van elektrische voertuigen in binnensteden Dockr." Niet alleen in Nederland is er veel belangstelling, ook het buitenland is geïnteresseerd in de elektrische bakfiets uit Heeten. "Duitsland bijvoorbeeld, een aantal van onze bakfietsen rijdt zelfs in New York."

Revolutie

In steeds meer binnensteden wordt gemotoriseerd verkeer geweerd en zijn vervuilende dieselbusjes niet meer welkom. Pakketbezorgers moeten dan ook op zoek naar een alternatief. "We verwachten een revolutie op de zogeheten last-mile-delivery, oftewel bezorging op de laatste kilometer. Utrecht was een van de eersten met het op slot gooien van de binnenstad, steeds meer gemeenten volgen het Utrechtse voorbeeld."

Explosieve groei

Hoe groot de groei zal zijn is lastig te voorspellen maar dat we nog maar aan het begin staan weet Nijland zeker. "Deskundigen houden rekening met een 'hockeystick-curve'. Eerst een lichte stijging en dan ineens gaat de lijn bijna verticaal omhoog. In de toekomst rijden er mogelijk miljoenen elektrische bakfietsen rond. Hopelijk komt er een flink aantal uit Heeten", lacht Nijland.

Uitbreiding

Ondernemen is vooruitzien en dus is Nijland Cycling aan het voorsorteren op wat gaat komen. "We zijn aan het rondkijken naar een groter pand waar we alle bedrijfstakken kunnen onderbrengen. Een heftruck moet nu nog de straat over om onderdelen op te halen bij de spuiterij. Voor de elektrische bakfietsen komt er een nieuwe assemblagelijn. De uitbreiding heeft ook consequenties voor het personeelsbestand, over twee jaar hebben we zeker vijftien fietsmonteurs extra nodig."