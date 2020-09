Zo verlaat zoutbedrijf Nouryon veilig de bodem: "Er is straks niks meer te zien"

Zo'n twintig zoutputten worden er dit jaar verlaten. En dat is per locatie nog een behoorlijke operatie. Een heuse bouwplaats verrijst op de plek van het zouthuisje, met een meterslange toren, om zo de pijpleiding die meters de grond in gaat naar de caverne (een soort holte) te kunnen verwijderen.

Verlaten

"Eigenlijk is het geen bouwplaats, maar een verlaatplaats," corrigeert locatiedirecteur Ivar van de Winkel van Nouryon. Hij laat een stuk van de pijp zien die normaal gesproken in de bodem ziet. De pijp van een halve meter lang is lastig om op te tillen. "Dan snap je dat de zeventig meter die wij verwijderen ook een behoorlijk gewicht heeft."

Geen zout, maar water

Maar nu, jaren later, is de caverne bij Hengelo dus niet meer gevuld met zout, maar met water waardoor de caverne gevuld is. Het verlaten van de zoutputten is volgens Nouryon 'gewoon netjes'. "Het hoort bij de totale levenscyclus van zoutwinning zoals we het hier doen. Als we klaar zijn, dan is het ook de bedoeling dat we het netjes opruimen. Dat zijn we nu aan het doen." De cavernes die potentieel instabiel zijn worden nog wel gemonitord.

Langs de bosrand aan de Vloeiweideweg stonden drie zouthuisjes, nu is het stuk grond teruggegeven aan de natuur. (Foto: RTV Oost/Mirjam Haven)

Jammer

De komende jaren worden er ruim driehonderd verlaten. Daarmee verdwijnt ook het beeld van de typische zouthuisjes in het Twentse buitengebied. Er zijn genoeg mensen die dat jammer vinden: " We zijn al vanuit diverse hoeken benaderd, mensen die het huisje als tuinhuisje of hondenhok willen gebruiken. Als de huisjes nog een goede kwaliteit hebben als we ze weghalen, dan willen we daar zeker aan meewerken.”

Dat zoutbedrijf Nouryon nu zoveel zoutputten verlaat, betekent niet dat de zoutwinning stopt. "Nee we schuiven gewoon een stuk op, langzamerhand. Onze zoutwinning gaat verder richting Haaksbergen. Daar is nog heel veel zout te winnen de komende jaren."