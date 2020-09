De beste en mooiste boomhut van Nederland vind je bij Finn, Mats en Kay in Oxe

De broertjes moesten het in het kinderprogramma opnemen tegen vijf andere families. Uiteindelijk werd de boomhut in Oxe beoordeeld met een dikke 8,8. Het hoogste cijfer, maar het eindresultaat mag er dan ook zeker zijn. "Ik vind hem echt heel mooi", zegt Finn. "En de koeien vinden hem ook mooi", zegt Kay erachteraan.

Het insectenhotel hebben Mats en Kay samen gemaakt (Foto: RTV Oost)

Dat zegt Kay niet voor niets, want de boomhut is een belangrijke plek voor dieren geworden. Zo heeft Mats een heuse paddenpoel gemaakt. Met succes. Want er zijn al padden gesignaleerd.

Aan de voorkant van de hut is een insectenhotel te vinden waar Kay ontzettend trots op is. "We hadden alles eerst heel netjes gemaakt, maar insecten houden daar helemaal niet van. Die houden van rommel. En nu is dit het geworden."

Eerste verdieping

Nu we alles op de begaande grond gezien hebben, gaan we een verdieping hoger. Als je de boomhut in wilt, moet je eerst de boomstamtrap op. Die heeft vader Geert Jan eigenhandig uitgezaagd.

Dan sta je op het eerste plateau en kun je met de glijbaan weer naar beneden. Als je naar de hut zelf wilt, moet je nog een trapje op. Gelukkig dient een dik touw als leuning.

Tweede verdieping

De cabine zelf is van binnen uitgerust met twee hangmatten, een zithoekje en verschillende zoekplaten waar vogels en vlinders op staan. "Als we dieren spotten, kunnen we meteen zien welke we hebben gespot", legt Finn uit.

Er ontbreekt niets aan de boomhut. Naast dat er een glijbaan is, hangt er ook nog een mooie houten schommel en kunnen ze door middel van een katrol een mandje naar boven hengelen. Het is natuurlijk de bedoeling dat moeder Nathalie daar wat lekkers in stopt.

Moeder Nathalie doet lekkers in het mandje en de jongens hengelen het naar boven (Foto: RTV Oost)

Het enige wat nog mist? Wifi. Maar zelfs daar is inmiddels een oplossing voor bedacht. "Uiteindelijk komt er achter in de stal een wifiversterker en dan hebben we hier slechte, maar wél wifi", zegt Finn met een lach op zijn gezicht.

En wat vinden de jongens nou zelf het leukste aan hun boomhut? "De glijbaan en het insectenhotel", aldus Kay. Mats kan moeilijk kiezen. "Ik vind eigenlijk alles wel mooi." "Dat 'ie zo groot en hoog is", concludeert Finn. "En dat we hebben gewonnen!"

Wil je weten hoe deze winnende boomhut er precies uitziet? Bekijk dan de onderstaande video: