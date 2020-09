Knuffels in Rijssen tegen heroprichting politieke partij PNVD

De partij werd begin augustus dit jaar heropgericht nadat de PNVD in 2010 was opgeheven. De partij wil bijvoorbeeld geen verbod meer op computerspellen, seksuele contacten met dieren legaliseren en een onvoorwaardelijk basisinkomen van 1000 euro per maand. De heroprichting roept veel weerstand op. Zo is er een petitie tegen de partij gestart die al meer al bijna 700.000 keer is ondertekend.

Knuffels

Ook in Rijssen wordt dus geprotesteerd tegen de partij. De knuffels zijn vanochtend verspreid door het centrum. Ze zijn onder andere aan bankjes vastgemaakt en aan een hek rondom de fontein in het centrum.

Op de kaartjes is ook de hashtag 'Let the cuddles talk' geschreven. Het is onduidelijk wie achter de actie zit.