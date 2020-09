Jochem Kamphuis fluit thuisduel Heracles tegen PSV, aanvang naar 16.45 uur

Jochem Kamphuis is zondagmiddag de scheidsrechter bij het duel tussen Heracles Almelo en PSV in de Eredivisie. De wedstrijd begint die middag om 16.45 uur.

Het duel zou om 14.30 uur gespeeld worden, maar is naar het latere tijdstip gegaan omdat PSV donderdag nog in actie komt in de voorronde van de Europa League.

FC Twente opent de derde speelronde vrijdagavond met een thuisduel tegen FC Groningen en daarbij is Sander van der Eijk de leidsman. Ook PEC Zwolle speelt thuis. Zaterdag komt Sparta Rotterdam op bezoek en Allard Lindhout fluit daar om 16.30 uur voor het begin. Bekijk hier het volledige schema in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles pas op zondagavond om 20.00 uur. FC Volendam is dan de gastheer van de Deventenaren en Jeroen Manschot is aangewezen als scheidsrechter. Dit is het volledige programma in de 1e divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal is zaterdag de leidsman bij Fortuna Sittard - AZ en Bas Nijhuis uit Enschede komt niet in actie.