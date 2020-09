Maximale boete voor Silvester van der Water na afmelding voor duel bij Willem II

De aanvaller wil graag vertrekken en uit frustratie dat de transfer nog niet rond is, meldde hij zich met een appje af bij trainer Frank Wormuth. "We hebben tegenover Silvester ons ongenoegen geuit over zijn gedrag van afgelopen weekend", vertelt technisch directeur Tim Gilissen.

Niet te accepteren

"Hij heeft daarmee zijn medespelers, de staf en onze supporters in de steek gelaten. Dat is niet te accepteren. Iedereen zet zich maximaal in voor de club, zeker in deze periode. Van die saamhorigheid moeten we het ook hebben. Dat Silvester zich nu, in tegenstelling tot de openingswedstrijd tegen ADO Den Haag, van een verkeerde kant heeft laten zien past daar niet bij. Daarom hebben we hem de maximale boete opgelegd.”

Nadenken over gedrag

"Vandaag traint Silvester niet mee", vervolgt Gilissen. "We hebben hem naar huis gestuurd om verder na te denken over zijn gedrag. Hij heeft een individueel programma meegekregen. Morgen heeft de selectie een vrije dag. Woensdag meldt ook Silvester zich weer op de club. Dan gaan we opnieuw met elkaar in gesprek en kijken we hoe we met elkaar verder gaan. Het initiatief daarvoor ligt bij hem.”