Haaksbergen in de ban van corona: virus opgedoken op scholen, voetbalclub en thuiszorg

Tot vorige week was er nog niets aan de hand, maar 'ineens' geldt Haaksbergen als een coronabrandhaard. Zo zijn er besmettingen vastgesteld bij een voetbalvereniging, twee scholen en een zorgorganisatie. Burgemeester Rob Welten: "Dit bewijst maar weer eens dat we ons moeten houden aan de landelijke coronarichtlijnen van het RIVM."

Haaksbergen kwam dit weekeinde in het nieuws omdat het aantal coronabesmettingen in rap tempo toeneemt. In het landelijke coronadashboard nam het zelfs de tweede plaats in. De cruciale vraag is nu: waar komen deze besmettingen vandaan?



Daar is het onderzoek van de GGD momenteel dan ook op gericht, zo stelt burgemeester Rob Welten. "Want als je dat weet, kun je daar ook je maatregelen op afstemmen." Vooralsnog is er nog niets bekend over extra maatregelen, aldus de burgemeester.

Voetbalclub en basisschool

Tot op heden zijn er vier clusters vastgesteld. Nadat corona was opgedoken bij voetbalvereniging vv Haaksbergen gelastte de club afgelopen weekeinde alle wedstrijden af. Ook blies de club de trainingen voor komende week af. De leiding van basisschool Los Hoes heeft twee leerkrachten en twee leerlingen in quarantaine geplaatst, nadat deze personen positief waren getest.

Thuiszorg Livio

Ook twee thuiszorgmedewerkers van zorgorganisatie Livio zijn positief getest. "Nadat ze lichte verkoudheidsklachten hadden, hebben ze een test ondergaan en is corona vastgesteld", aldus communicatiemedewerker Marit van Keulen. De gezondheidsorganisatie heeft meerdere locaties in Haaksbergen, waaronder de zorgcomplexen Het Wiedenbroek, Het Saalmerink en De Wiedenhof.



Woordvoerster Van Keulen benadrukt echter dat in deze instellingen niets aan de hand is. "Het gaat uitsluitend om deze twee personeelsleden, die werkzaam zijn bij de thuiszorg." Hun directe collega's, circa 70 personen, zijn intussen allen negatief getest. De cliënten, waar de bewuste thuiszorgmedewerkers de afgelopen tijd over de vloer zijn geweest, en hun privécontacten moeten nog in kaart worden gebracht en vervolgens worden getest.

School De Bouwmeester

Daarnaast is er corona opgedoken op de middelbare school De Bouwmeester. "Voor de vakantie hadden we al een docent met corona, maar vorige week zijn opnieuw een docent en ook een leerling positief getest", zo meldt bestuurder Jozef Geurtzen. Zowel de leerkracht als de leerling zitten in quarantaine.



De school heeft dit weekeinde brieven rondgestuurd waarin staat dat wanneer collega-docenten of andere leerlingen de komende tijd verkoudheidsklachten krijgen ze in quarantaine gaan en zich laten testen. "De GGD bepaalt of dat eventueel met voorrang gebeurt."

Reactie burgemeester

Burgemeester Rob Welten staat dezer dagen voortdurend in contact met de GGD en de Veiligheidsregio Twente. Volgens Welten is het onderzoek er in eerste instantie op gericht om te achterhalen wat de oorzaak is van de explosieve toename van het aantal besmettingen. "Zodat aan de hand van die informatie de juiste maatregelen kunnen worden genomen."

Vooralsnog tasten de gezondheidsdiensten in het duister of er sprake is van één specifieke bron of dat de toegenomen aantallen het gevolg zijn van het feit dat mensen zich meer laten testen. Burgemeester Welten nuanceert bovendien dat er sprake is van 'dagkoersen': wat inhoudt dat Haaksbergen over een paar dagen een hele andere positie inneemt in de landelijke 'corona-hitlijst'. "Dat neemt niet weg dat het een twijfelachtige eer is dat je bovenaan zo'n lijstje staat. We worden er met z'n allen alerter door. Het toont bovendien het nut aan van de landelijke coronarichtlijnen. Hopelijk houdt iedereen zich daar aan."



Burgemeester Welten zegt de nabije toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien. "Maar het is ook goed om te zien dat de betrokken partijen meteen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Door mensen in quarantaine te plaatsen, maar bijvoorbeeld ook door wedstrijden en trainingen af te gelasten."