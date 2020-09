The Daily Mile wint aan populariteit: steeds meer schoolkinderen rennen en lopen onder schooltijd om fit te worden

Regelmatig tussen de schoollessen door even naar buiten om te rennen of lopen kan de conditie en concentratie van kinderen aanzienlijk verbeteren. En dus doen steeds meer scholen in Overijssel mee aan "The Daily Mile". Het doel is simpel: fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen. Voormalig schaatscoryfee Erben Wennemars uit Zwolle, ambassadeur van de organisatie, is laaiend enthousiast over het "Daily Mile" concept, dat is overgewaaid uit Schotland.

Inmiddels doen in Nederland een paar honderd scholen mee aan "The Daily Mile". Basisschool De Dennekamp in Ommen, met circa 100 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, had vandaag de primeur. In bijzijn van wethouder Ko Scheele en ambassadeur Erben Wennemars liepen alle kinderen de eerste rondjes rond het schoolplein.

Wennemars vertelt: "Er doen inderdaad steeds meer scholen mee en daar ben ik heel erg blij om. Je merkt ook dat iedereen beter beseft hoe belangrijk het is om fit te zijn. Zeker in deze rare coronatijd moeten we zorgen dat we in beweging blijven. "

Betere conditie en concentratie

"Ik ben ervan overtuigd dat het niet goed is om de hele dag in de klas stil te zitten, je kan beter tussendoor even naar buiten, een frisse neus halen. Dat is niet alleen goed voor de conditie maar ook veel beter voor de concentratie in de klas."

Een mening die ook op de openbare basisschool De Dennekamp in Ommen gedeeld wordt. "Je merkt het enthousiasme bij kinderen, ze worden er echt fitter van, vinden het leuk en ook de focus in de les wordt beter".

Voorop staat wel dat "The Daily Mile" geen wedstrijd is. Ieder kind kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.

Ieder kind kan meedoen

"Hardlopen is geen must, het gaat erom dat je beweegt", zegt Vera Bennink, "we gaan in eerste instantie drie keer per week met de klassen naar buiten om de "Mile" (1,6 kilometer) te lopen. Daarnaast besteden we als school ook heel veel aandacht aan spelend leren. Dat wil zeggen lekker naar buiten om de schoolopdrachten te doen, we hebben er heel veel zin in", aldus Bennink.