Politie deelt beelden (en geluid) van serie-overvaller in Enschede

De overvaller is rond de 17 jaar oud is ongeveer 1 meter 65 lang. Op dinsdag 8 september slaat voor het eerst toe. Rond 21.30 uur is hij bij het Shell tankstation aan de Broekheurne-Ring in Enschede. Hij heeft daar een blauw mondkapje op en draagt witte latex handschoenen. Hij komt aanlopen met een groot keukenmes in zijn hand, blokkeert de deur met een reclamebord en roept in de tankshop dat hij geld wil. Hij neemt briefgeld uit de kassa mee in een plastic zak.

Tweede overval

Nog geen week later, op maandag 14 september is het weer raak in Enschede. Rond 20.40 uur wordt er een overval gepleegd bij het Esso tankstation aan de Burgemeester Van Veenlaan. Hier gaat de overvaller op dezelfde wijze te werk. Hij blokkeert weer de deur en komt binnen met een mes. Alleen staat hij nu wat vreemd te kijken, want er is binnen niemand om te bedreigen.

De medewerkster en een klant zijn snel het kantoor ingegaan. De overvaller blijft toch in de tankshop, tot de klant met een jas begint te slaan. De overvaller loopt dan eerst vrij stoer weg, maar dat verandert als hij ziet dat de klant achter hem aankomt en een helm naar hem wil smijten. Dan begint de overvaller toch maar te rennen. Hij is gevlucht in de richting van het winkelcentrum.

Overval bij Domino's Pizza bij winkelcentrum Zuid in Enschede (Foto: Dennis Bakker / News United)

Derde overval

Blijkbaar heeft de overvaller de smaak te pakken, want op zondag 20 september loopt vermoedelijk dezelfde man weer met een mes een zaak in. Nu het filiaal van Domino's Pizza aan de Wesseler-Nering in Enschede. Daar zijn op dat moment meerdere mensen aan het werk, maar er zijn geen klanten binnen.

Net als bij het Esso-tankstation loopt ook deze overval niet zo soepel. Hij heeft een klapmes bij zich, maar dat wil niet open. Het lukt hem toch om geld te krijgen van een medewerker, maar veel is dat niet. De kassa is namelijk net daarvoor geleegd.

Stem overvaller

In de pizzeria zijn naast beelden ook geluidsopnames gemaakt. Zo is te horen dat de overvaller een vrij lage en dwingende stem heeft. Ook draagt hij bij deze overval geen handschoenen, waardoor zijn lichtgetinte huidskleur zichtbaar is.

De man draagt steeds een jack met een witte rits en een broek met een rood logo van Nike erop. Mede door de kleding, het postuur en de werkwijze denkt de politie dat het bij de drie overvallen om dezelfde dader gaat.

"We vinden het zorgelijk dat vermoedelijk dezelfde dader maar door blijft gaat", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch in Opsporing Verzocht. De politie roept op de beelden massaal te delen, vooral in Enschede, zodat deze overvaller snel wordt gevonden.

Aan het eind van de uitzending waren al vijf tips binnen.