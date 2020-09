Corona Haaksbergen: vijf nieuwe besmettingen

Was Haaksbergen dit weekeinde nog in het nieuws vanwege het relatief grote aantal coronagevallen, de nieuwste cijfers van maandag laten alweer een wat ander beeld zien. Waar de aantallen de afgelopen dagen telkens boven de tien lagen, blijft dit getal nu steken op 'slechts' vijf nieuwe besmettingen.

Dat blijkt uit het zogenoemde coronadashboard, zoals dat maandag in de loop van de dag is gepubliceerd.

Zoals gemeld was het aantal coronabesmettingen in Haaksbergen de afgelopen dagen in rap tempo toegenomen. Zo werden twee thuiszorgmedewerkers van Livio positief getest. De komende dagen moeten cliënten, waar zij over de vloer kwamen, ook worden getest op Covid-19.

Daarnaast is het virus opgedoken op de middelbare school De Bouwmeester, de basisschool Los Hoes en de voetbalclub vv Haaksbergen.

Haaksbergen stond zelfs hoog in de top tien van zwaarst getroffen gemeenten. Burgemeester Rob Welten liet eerder vandaag tegenover RTV Oost weten dat het, wat de coronacijfers betreft, gaat om 'dagkoersen' en dat er zodoende over enkele dagen alweer sprake kan zijn van een totaal ander, minder ernstig, beeld. Niettemin toont de toename van het aantal besmettingen volgens Welten aan dat het van het grootste belang is dat iedereen zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM houdt.