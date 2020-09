Bloedplasma doneren in ziekenhuizen biedt snellere genezing coronapatiënten

Het Zwolse bedrijf Hemo Clear zegt en oplossing te hebben voor het tekort aan bloeddonoren met antistoffen voor het coronavirus. Het bedrijf werkte in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo mee aan een proef waarmee patiënten zijn genezen.

In dat ziekenhuis werd bloed afgenomen van genezen patiënten. Dat gebeurde vlak voordat de patiënten naar huis mochten. Uit dat bloed worden de rode bloedlichamen en bloedplasma gescheiden. De rode bloedlichamen krijgt de patiënt weer terug.

Het plasma wordt gebruikt om daar een soort medicijn van te maken omdat daar veel antistoffen in zitten. Deze antistoffen zijn al meerdere keren toegediend bij bij Covid-19 patiënten die daarna zijn genezen.

Welzijn van de donor

Bloedbank Sanquin, die als enige in Nederland bloed van een donor mag afnemen, zegt dat dit in Nederland niet gaat gebeuren. Het welzijn van de donor staat voorop, zo zegt een woordvoerster. Een patiënt moet na het herstel voldoende fit zijn om bloed te doneren en ze wil liever dat genezen patiënten ongeveer twee weken wachten voordat ze zich melden als donor. Na ongeveer twee weken zitten er nog voldoende antistoffen in het bloed om dat te verwerken tot een medicijn.

Het bedrijf Hemo Clear stelt dat artsen in de ziekenhuizen goed in staat zijn om vast te stellen of een patiënt fit genoeg is om bloed te doneren. Technisch gezien is alles in de ziekenhuizen voor handen. Maar de regels voor het doneren van bloed staan dat niet toe. Volgens het Zwolse bedrijf neemt het aanpassen van deze voorschriften veel tijd in beslag. Daarom zal er voorlopig in de Nederlandse ziekenhuizen geen bloed gedoneerd mogen worden .

Dringende oproep

Intussen hebben zo'n zestienduizend ex-coronapatiënten bloed gedoneerd bij Sanquin. Maar bij een groot aantal is de hoeveel antistoffen in het bloed toch te weinig om het te verwerken tot een medicijn. Daarom doet de bloedbank een dringende oproep aan genezen coronapatiënten om zo snel mogelijk bloed af te staan. De bloedbank rekent vooral op mensen die niet naar het ziekenhuis hoefden maar thuis zijn genezen