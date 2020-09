Wat vind jij: Supporters moeten weer geweerd worden uit voetbalstadions

"Je moet het gewoon niet doen, het is heel dom, want hiermee krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op", ging Rutte maandag in op de overtredingen in de stadions.



Ook het eerste eredivisieweekend hielden niet alle supporters zich aan de afspraken. Is ook niet zo raar, voorspelde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls al: "Je gaat juist naar het stadion om emotie te tonen. Het gaat heel lastig worden om dit in toom te houden."



Feyenoord liet weten dat de club "een ongekende inzet van mensen" levert om ervoor te zorgen dat de regels in De Kuip worden nageleefd. Dat is blijkbaar niet genoeg, merkte ook de club: omdat er "meerdere momenten kortstondig gezongen en gejuicht" werd en er "sprake is geweest van gefluit of boe-geroep" doen beloofde de Rotterdamse club er nog een schepje bovenop te doen voor de volgende thuiswedstrijd.



Of dat genoeg is zal moeten blijken, al leert de ervaring van de afgelopen twee weekenden dat het heel moeilijk zal worden om de emoties in de stadions te beteugelen. Is het misschien niet tijd om de conclusie te trekken dat voetballen met publiek niet haalbaar is, althans niet met deze beperkingen?