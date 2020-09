Go Ahead Eagles haalt Sam Hendriks terug naar De Adelaarshorst, Halil Çolak op proef

Sam Hendriks is terug in Deventer (Foto: Go Ahead Eagles/Erik Pasman)

Hendriks speelde tussen 2016 en 2018 ook in Deventer. In beide jaren werd hij topscorer van de ploeg. In zijn eerste jaar maakte hij er in de Eredivisie 8 in 26 wedstrijden. Het jaar erop scoorde hij 16 keer in 34 duels in de Eerste Divisie. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar het Belgische OH Leuven. Die club verhuurde hem aan SC Cambuur. Daar liep hij echter een zware knieblessure op en was lang uit de roulatie. Begin dit jaar was hij weer fit, maar toen kwam corona om de hoek kijken.

Geduld

"In maart heb ik twee keer meegespeeld met het beloftenteam van SC Cambuur en tijdens de wedstrijd tegen Jong AZ zat ik voor het eerste weer bij de selectie voor een competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. En toen werd alles ineens stopgezet vanwege het coronavirus… Dat was eigenlijk nog frustrerender dan mijn blessure. Bij het revalideren van een blessure ga je stap voor stap vooruit en werk je ergens naartoe. Op corona heeft uiteindelijk niemand invloed en was het voor iedereen vooral geduld bewaren tot we weer het veld op konden."

Frisse herstart

Hij is enthousiast over zijn terugkeer in Deventer: "Natuurlijk was de degradatie uit de Eredivisie in 2017 een smetje en het daaropvolgende seizoen sportief gezien zeer matig, maar persoonlijk was het voor mij een periode waarin ik als voetballer positief op terugkijk. Ik heb aardig wat doelpunten gemaakt en ben clubtopscorer geworden. Bovendien is De Adelaarshorst een geweldig stadion om in te spelen. Mijn terugkeer naar Go Ahead Eagles voelt dan ook echt als een frisse herstart. Hopelijk kan ik snel de draad van mijn eerdere twee seizoenen in Deventer weer oppakken. Het is tijd om het vuurtje weer aan te wakkeren. Ik hoorde toevallig vorige week een toepasselijk nummer op de radio, en heb de communicatieafdeling ook getipt die onder de video te zetten. Het motto wordt: relight my fire!"

[image:1296080]

Scorend vermogen en ervaring

Technisch manager Paul Bosvelt is verheugd met de terugkeer van Hendriks: "Sam voegt scorend vermogen en ervaring toe. Daarnaar waren we op zoek. Eigenlijk zijn we onderling al langere tijd rond met Sam. Hij heeft clubs afgezegd om naar Go Ahead Eagles te kunnen komen en wij hebben een aantal andere opties voor de spitspositie laten gaan. We hebben lang geduld moeten bewaren, maar nu Sam eruit is gekomen met OH Leuven, zijn we blij dat hij eindelijk bij de selectie aan kan sluiten."

Çolak op proef

Naast de komst van Hendriks krijgt Go Ahead ook nog Halil Çolak op proef. Doelman Ruben Stuiver sluit op amateurbasis aan bij de selectie van trainer Kees van Wonderen.