OM: drugslabs in regio aangestuurd vanuit landelijke organisatie

Het deze zomer ontdekte drugslab in Kerkenveld, net over de provinciegrens bij Dedemsvaart, werd gerund door een grote landelijke drugsbende. Dat zegt het Openbaar Ministerie, die veertien verdachten voor de rechter brengt. In het drugslab werd de zwaar verslavende drug crystal meth gemaakt. Onduidelijk is nog of ook het drugslab in Willemsoord (Steenwijkerland) aan de bende wordt gekoppeld.

Volgens het OM was de bende betrokken bij zeker vijf drugslabs in het hele land. Ze zaten in de xtc, crystal meth en cocaïne. Er is ook zicht gekomen op de kopstukken achter de organisatie. "Wat we zien is de top van de organisatie. De mensen die het financieren." Wie dat precies waren liet ze onvermeld, schrijft collega Willem-Jan Joachems van Omroep Brabant die bij een voorbereidende rechtszitting aanwezig was. Het onderzoek heeft als codenaam 'Appel' gekregen.

Encrochat

De politie kwam de vermeende drugsorganisatie op het spoor door 'in te breken' bij de criminele telefoonprovider Encrochat. Maandenlang kon de politie op vernuftige wijze meelezen met hun versleutelde telefoonchats.

Naast het drugslab in Kerkenveld, runde de organisatie volgens het OM ook een crystal meth-lab in het Gelderse Herwijnen. Daar werden twee Mexicanen opgepakt. Welke andere drugslabs nog bij de bende behoren, wil het OM niet zeggen.

Mexicanen

Er zijn ook aanwijzingen dat bij het drugslab in Willemsoord Mexicanen betrokken waren. Dat vertelde althans de raadsman van de bewoner van een fraaie villa, in wiens huis een lab werd ontdekt waar de zwaar verslavende drug crystal meth werd gemaakt.

De aanwijzingen die hij heeft, staan in het onderzoeksdossier van justitie. Welke aanwijzingen dat zijn, wil hij niet zeggen. Ook wil hij niet kwijt of zijn cliënt erover heeft verklaard bij de politie. De advocaat sluit niet uit dat er lijntjes zijn met andere labs in het land.

Flinke vangst

De politie vond deze zomer op verschillende plaatsen in Nederland allerlei benodigdheden voor het maken van drugs, geldtelmachines, (automatische) vuurwapens, dure auto’s en veel contant geld. Half december gaat de rechtszitting tegen de veertien verdachten verder.