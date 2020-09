Voormalige basisschooldocent uit Staphorst aangeklaagd voor seksueel misbruik in Malawi

De oud-Staphorster Wim A. (49) is in Malawi aangeklaagd voor seksueel misbruik van studenten en medewerkers, dat meldt het tv-programma Zembla. Hij woonde in het land om te werken voor de reformatorische zendingsorganisatie Timotheos. Negen personen hebben aangifte van misbruik gedaan tegen A.

De Timotheos Foundation is een hulporganisatie die in 2011 werd opgericht. De organisatie beheert kinderopvangcentra, scholen en een studentenprogramma. Wim A. was vanaf de oprichting werkzaam voor Timotheos. Als financieel directeur was hij onder meer verantwoordelijk voor het toekennen van studiebeurzen aan weesjongeren. De Staphorster was voordat hij vertrok leerkracht op een reformatorische basisschool in het dorp.

Slachtoffers

De advocaat van de slachtoffers stelt tegenover Zembla dat A. zijn slachtoffers, in de leeftijd van 22 tot 40 jaar, gedwongen heeft tot seks. Zo dreigde hij studenten uit te sluiten van het studiebeurzenprogramma als ze niet aan zijn seksuele wensen zouden voldoen. Dat programma is speciaal voor arme studenten die zelf geen onderwijs kunnen betalen. Ook werknemers werden gechanteerd: zij zouden hun baan bij Timotheos verliezen als ze seks met A. weigerden.

'Grote psychische gevolgen'

Een van de studenten vertelt tegen Zembla dat hij probeerde een beurs te krijgen. Hij werd uitgenodigd voor een gesprek, maar vanwege het late tijdstip bood A. hem een slaapplaats aan. In die nacht liet Wim A. hem weten dat de student de toelating zou kunnen vergeten, als hij niet zou instemmen met anale seks.

De student, die 22 jaar oud was toen het gebeurde, stemde in omdat hij zijn kans op onderwijs niet wilde verspelen. “Ik was bang en het was heel pijnlijk. Het heeft nog steeds grote psychische gevolgen voor me, telkens als ik eraan denk doet het pijn”, vertelt hij tegen Zembla.

Andere studenten en werknemers verklaren dat A. hen dwong tot kussen, strelen en masturberen en in meerdere gevallen tot orale en anale seks. Zembla heeft met vier van hen gesproken. A. zou sommige slachtoffers hebben meegenomen naar een hotel, anderen zou hij hebben misbruikt in zijn auto op de parkeerplaats bij een winkelcentrum.

Toegegeven

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2018 en april 2020. In die maand werd de oud-Staphorster gearresteerd en is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. In een verklaring die hij aflegde voor de politie, en die in handen is van Zembla, bevestigt hij seksuele handelingen te hebben verricht bij twee vermeende slachtoffers. Hij ontkent echter dat hij dwang heeft gebruikt. Van seksueel misbruik is dan ook geen sprake, aldus zijn Malawische advocaat. “Er zijn helemaal geen slachtoffers.”

Slachtoffers onder druk

De voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Stichting Timotheos, predikant Dirk Heemskerk uit Uddel, laat weten het ‘heel verdrietig’ te vinden dat Zembla aandacht aan de kwestie besteedt, ‘omdat de zaak nog bij de rechter ligt en er ook sprake is van heel veel valse beschuldigingen en van corruptie’.

De vermeende slachtoffers zouden volgens Heemskerk onder druk zijn gezet en betaald om A. zwart te maken. “Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die sterven van de honger of alle mogelijke moeite hebben om rond te komen, zich gemakkelijk om laten praten door iemand die kwaad wil, om tegen betaling een bepaald getuigenis af te leggen.”

Het document waarin A. seksuele handelingen toegeeft, is volgens de predikant onder dwang tot stand gekomen en nietig verklaard. Bewijs daarvoor geeft hij niet. De advocaat van de slachtoffers ontkent ten stelligste dat de verklaring vernietigd is.

Non-actief

De Malawische Timotheos Foundation heeft A. op non-actief gesteld. Drie van de zeven bestuursleden van de Nederlandse stichting zijn teruggetreden, omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de zaak van A. wordt aangepakt. Zij willen niet op vragen over de kwestie reageren.

De Nederlander kan veroordeeld worden tot maximaal veertien jaar gevangenisstraf.