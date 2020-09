Rode Kruis gaat waterschap helpen bij hoogwater en watertekort

Het Rode Kruis gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta helpen bij noodsituaties. Drents Overijsselse Delta is het eerste waterschap in Nederland dat over een speciaal burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis kan beschikken.

Bij hoogwater kunnen Ready2Help’ers, dat is een grote groep vrijwilligers van het Rode Kruis, bijvoorbeeld helpen bij het leggen van zandzakken. Bij aanhoudende droogte kunnen zij ondersteunen met het informeren van bewoners, bijvoorbeeld over het zogeheten beregeningsverbod.

Proefdraaien

In de afgelopen jaren draaide het Rode Kruis al enkele keren mee in calamiteitenoefeningen van het waterschap. Tijdens het hoogwater van 2018 hielpen burgerhulpverleners met het leggen van zandzakken op een dijk bij Kampen. Die samenwerking beviel goed, daarom werd vandaag voor een langdurige samenwerking getekend.



Belletje

“Wij werken zelf ook met vrijwilligers, maar hebben in de praktijk gemerkt dat wanneer het echt alle hens aan dek is, extra handen altijd welkom zijn", laat Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta, weten.



"Het voordeel van de samenwerking met het Rode Kruis is dat we letterlijk met één belletje een beroep kunnen doen op een grote groep extra hulp van een betrouwbare partij.”

87.000

Ook het Rode Kruis ziet voordelen. “Wij helpen mensen in nood, maar belangrijker is het natuurlijk om noodsituaties te voorkomen. In ons Ready2Helpnetwerk zitten 87.000 mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken als het nodig is. Door snel een beroep op hen te doen, kunnen we er samen met het waterschap voor zorgen dat we noodsituaties voorkomen", vertelt Murvin Chan, hoofd Nationale Noodhulp van het Rode Kruis.