Ladykiller, Glock en AK47: vier vragen over de wapens van de Kwartetmoord

Bijna twee jaar lang houdt de gruwelijke zaak de gemoederen al bezig: de viervoudige moord in Enschede. Volgens justitie werden vier mannen in een Enschedese growshop afgeslacht door drie familieleden, een vader en twee zonen. Tegen het 'moordtrio', zoals het OM de mannen noemt, werd vorige week levenslang geëist. Het opsporingsapparaat weet zeker dat de drie verantwoordelijk zijn voor de slachtpartij. Maar ondanks uitgebreid onderzoek zijn er nog steeds veel vraagtekens, vooral rondom het nooit gevonden wapentuig. Daarom vier vragen over de moordwapens van de zogenoemde Kwartetmoord:?

Welke wapens zijn er gebruikt?

Duidelijk is dat er die fatale dag met twee wapens is gevuurd. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om semi-automatische pistolen, van twee verschillende kalibers. De daders hebben een pistool met kaliber 7.65 gebruikt en een kleinere .22. De moordwapens zijn nooit (terug)gevonden.

Mogelijk zijn ze verkocht aan twee wapenhandelaren uit Brabant. Een van hen zegt dat hij via een foto op een mobiel twee wapens aangeboden heeft gekregen door een hoofdverdachte, een zwarte en een zilveren. Maar de Brabander zegt die wapens nooit in handen te hebben gehad.

Het zou zelfs kunnen dat de daders die dag een derde pistool hebben gehad, dat heeft geweigerd. In de dagen na de moord was er ogenschijnlijk een conflict tussen de hoofdverdachten en de Brabantse wapenhandelaren. Uit opgenomen gesprekken blijkt dat de hoofdverdachten boos op de Brabanders waren: "Er zat een pitje (braampje) in." En: "Jullie moeten niet met ons neuken, geen neukpartijen meer." En: "De kogel bleef vastzitten." Het kan ook zijn dat met een van de twee gebruikte wapens iets 'mis' was.

Welke schoten waren fataal?

In totaal zijn er tien kogels aangetroffen in de levenloze lichamen van de slachtoffers. Er zijn ook tien hulzen teruggevonden, acht in de growshop, eentje op zolder en eentje in een rolkoffer. Die koffer lag achterin de auto van de hoofdverdachten. In totaal zijn er vier hulzen met kaliber 7.65 en zes van het kleinere .22- formaat gevonden.

Twee slachtoffers zijn tweemaal in het hoofd geschoten. Twee andere doden werden driemaal in het hoofd geraakt. Alle vier zijn geraakt met een kogel van het kaliber 7.65.

Bijzonder feit: De 7.65 hulzen matchen met een huls die in 2012 op straat werd gevonden in Amsterdam. Het OM kan die huls niet koppelen aan een schietincident, maar zette 'm wel in de database van het NFI.

Alleen bij slachtoffers Artur en Max kan worden gesteld dat zij vermoedelijk eerst met het vuurwapen van het kaliber .22 zijn beschoten. In beide gevallen zou dat letsel fataal zijn geweest. Voor slachtoffer Tuan en Maijkel is dat ondanks uitgebreid onderzoek niet te zeggen. Volgens het OM zijn twee slachtoffers beschoten, terwijl ze al op de grond lagen.

Hoeveel schutters waren er?

Justitie gaat er vanuit dat de hoofdverdachten met z'n drieën in het moordpand aanwezig waren. Twee van hen hebben waarschijnlijk geschoten, zegt het OM. Maar omdat ze urenlang in elkaars aanwezigheid waren, hebben ze volgens justitie alle drie evenveel schuld.

Maar er zijn meer scenario's, zeggen de advocaten van de hoofdverdachten:

- Er kan één dader met twee wapens hebben geschoten.

- Een dader kan ook eerst met één wapen hebben geschoten en vervolgens nadien nogmaals ‘om het karwei af te maken’ met een ander wapen.

- De slachtoffers zouden elkaar ook beschoten kunnen hebben. Op twee hulzen werd DNA gevonden van hen. Daarnaast zijn niet bij alle slachtoffers zogenoemde 'schiethanden' afgenomen. Oftewel, is niet bekeken of zij een wapen gebruikt hebben.

Volgens een getuige waren er in de growshop wel eens wapens aanwezig. Hij zegt er een 9mm, een Glock en een 'Ladykiller' (een klein handzaam wapen) gezien te hebben.

Hoe zouden de verdachten aan deze wapens zijn gekomen?

Volgens justitie hebben de hoofdverdachten de wapens in de weken voor de viervoudige moord bij Brabantse wapenhandelaren aangeschaft. Een van de hoofdverdachten, Dejan, was eind oktober al op zoek naar wapens. Specifiek zocht hij een Kalasjnikov, een AK47-machinegeweer. Hij vroeg aan een Bredase geliefde of zij iemand wist die dat soort 'dingen' kon regelen.

Zij vroeg vervolgens een bekende wapenhandelaar, maar die vond het te link. Vervolgens heeft de vrouw Dejan in contact gebracht handelaren uit Sint Willebrord, zegt justitie. Die zouden de wapens hebben geleverd.

Met diezelfde wapens hebben ze in de optiek van het opsporingsapparaat ook een Hengelose autohandelaar afgeperst, een week voor de viervoudige moord. Vier mannen werden toen gegijzeld. De daders hadden volgens de gijzelaars twee pistolen mee, "een grote en een kleinere". Met die kleine zou ook zijn geschoten. De politie heeft in de garage inderdaad kogelresten gevonden, die zouden kunnen passen bij een .22 kaliber pistool.

Maar de advocaten van de Brabantse wapenhandelaren stellen dat hun cliënten de moordwapens niet hebben geleverd. "In de weken voorafgaand aan 13 november 2018, de fatale dag, waren er geen reisbewegingen van onze cliënten en de hoofdverdachten van of naar Brabant.

Daarnaast wijzen ze er op dat de hoofdverdachten in de jaren ervoor al in verband zijn gebracht met met meerdere schietincidenten in Twente en dus mogelijk al wapens in bezit hadden. RTV Oost onthulde al eerder dat de verdachten ingezet konden worden als 'knokploeg'.

Zo zouden ze in 2017 betrokken zijn geweest bij een aanslag op een huis in Rijssen. Middenin de nacht werden met een .22-pistool vier kogels afgevuurd op een huis. Het NFI sluit niet uit dat daarbij hetzelfde wapen is gebruikt als bij de viervoudige moord in Enschede.

Datzelfde geldt voor een schietincident in 2018, twee maanden voor de viervoudige moord. In Rijssen werd café De Twee Schimmels beschoten met negen kogels. Ook hier is een fifty-fifty matchkans, zegt het NFI.

Daarnaast wijzen advocaten van de wapenhandelaren erop dat een getuige heeft gezegd dat ook de slachtoffers over wapens beschikten: Een 9 mm, een Glock en een Ladykiller. "Qua kaliber zouden de Glock en Ladykiller kunnen passen bij de afgevuurde fatale kogels." Daarmee stellen ze dat de slachtoffers doodgeschoten zouden zijn met hun eigen wapens.

Morgen is de laatste dag van het strafproces. Dan kunnen justitie en advocaten op elkaar reageren en krijgen verdachten het recht op het laatste woord. De rechtbank neemt uitgebreid de tijd om na te denken over de gruwelijke moordzaak. De rechters vellen begin november vonnis.