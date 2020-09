Enschedese school over 'snotneusmaatregel' voor kinderen: "Dubbel gevoel"

Kinderen tot twaalf jaar die een snotneus hebben, mogen weer 'gewoon' naar school. Het zorgt voor gemengde gevoelens bij basisschool De Regenboog in Enschede. "Ik ben blij voor de kinderen, maar heb wel zorgen over de leerkrachten."

Slechts drie van de 165 leerlingen van basisschool De Regenboog in Enschede-Zuid zijn vandaag ziek. Het is een direct gevolg van de maatregel die minister Hugo de Jonge afgelopen vrijdag aankondigde: kinderen tot 12 jaar mogen naar school, ook als ze een snotneus hebben.

"We merken het absoluut", zegt Mariëlle Siebelt, directeur van De Regenboog. "Ik merk dat heel veel kinderen het heel prettig vinden om weer naar school te mogen, ook als ze iets verkouden zijn. Dus ik merk absoluut minder uitval op dit moment."

Dubbele gevoelens

De 'snotneusmaatregel' zorgt wel voor dubbele gevoelens bij de basisschooldirecteur. "Ik ben op zich heel blij met de nieuwe maatregel. In zoverre dat ik blij ben dat alle kinderen gewoon weer naar school mogen gaan, ook als ze verkouden zijn", zegt Siebelt. "Aan de andere kant maak ik me wel zorgen over de leerkrachten. Want als de kinderen heel erg verkouden zijn, dan steken ze ook de leerkracht aan en verkouden leerkrachten mag ik niet voor de klas zetten."

En als een leraar verkouden is, moet 'ie direct getest worden. "En dan mis ik dus een leerkracht voor de groep. Dus het is voor mij een beetje een dubbel gevoel."

'Samen doen'

Siebelt stuurde zondagavond aan alle ouders van de Enschedese basisschool een mail, waarin ze opriep tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. "Wij moeten samen die verantwoordelijkheid delen. Wij spreken ook heel duidelijk uit hoe belangrijk het is dat we de leerkrachten voor de groepen houden, zodat ouders zich ook realiseren dat het soms verstandig kan zijn om je kind even een dag thuis te houden. Ik spreek ze ook aan op die verantwoordelijkheid."

De schooldirecteur fungeert iedere ochtend als een soort van poortwachter. "Ik sta zelf elke ochtend bij de deur, dus ik zie ook altijd alle kinderen binnenkomen. Als ik dan toch zie dat een kind heel ernstig ziek is of toch heel erg verkouden is, dan bel ik de ouders op en laat ik ze het kind ophalen."

Blije ouders

Ouders van kinderen op basisschool De Regenboog zijn veelal blij met de nieuwe maatregel. "Mijn dochter is van augustus tot april verkouden, dus ik ben blij dat ze gewoon lekker naar school mag", zegt een moeder.

"Het is wel prettig", reageert een andere moeder. "Er zijn gewoon heel veel kinderen verkouden en aan het hoesten in deze maanden. Als ze niet naar school zouden mogen, dan is straks de helft van de school leeg."