Programma: Berkum tegen Genemuiden en thuisduels voor de Overijsselse clubs in de Eredivisie

Betaald voetbal

Alle drie de Overijsselse clubs spelen komend weekend een thuiswedstrijd in de Eredivisie. FC Twente is vrijdag de eerste. In De Grolsch Veste opent het speelronde drie tegen FC Groningen. PEC Zwolle speelt zaterdagmiddag om 16.30 uur in eigen huis tegen Sparta Rotterdam en Heracles ontvangt zondag om 16.45 uur PSV.

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles deze week pas op zondag. De wedstrijd bij FC Volendam begint dan om 20.00 uur.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg boekte afgelopen weekend de eerste overwinning van het seizoen in de Tweede Divisie. Zaterdag hoopt het die lijn tegen koploper AFC, dat nog ongeslagen is, door te trekken. In de Derde Divisie gaat Excelsior'31 op bezoek bij GOES en ontvangt Staphorst Barendrecht. HSC'21 is op zondag nog zonder punten. Hoogland, dat pas één punt pakte, is komend weekend de gastheer van de Haaksbergenaren.

In de Hoofdklasse staan Berkum en Genemuiden zaterdag tegenover elkaar. De Overijsselse derby in Zwolle begint om 18.00 uur. DETO wacht nog op het eerste punt en speelt zaterdag thuis tegen RKAV Volendam.

Handbal

In de Eredivisie spelen de drie Overijsselse clubs een uitwedstrijd. Kwiek is de nummer drie en gaat op bezoek bij nummer twee VOC Amsterdam. Borhave speelt bij HandbaL Venlo en DSVD, dat nog puntloos is, bij VZV.

Softbal

Tex Town Tigers is de nummer twee van de Golden League. Zaterdag krijgt het Amsterdam Pirates, de nummer voorlaatst, op bezoek.