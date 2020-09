Opgerolde drugslabs Overijssel: criminelen zetten in op steeds zwaardere drugs

Drugscriminelen gaan niet alleen alsmaar professioneler te werk, maar zetten ook in op steeds zwaardere verdovende middelen. Was het voorheen onder drugsbendes haast taboe dat ze zich bezighielden met het beruchte crystal meth, deze zwaar verslavende en levensgevaarlijke drug lijkt nu definitief z'n intrede in ons land te hebben gedaan. Overijssel beleefde deze zomer een trieste primeur toen de drug ook hier opdook.

Vorig jaar werd al een recordaantal van 22 drugslabs in Oost-Nederland opgerold, zo meldde RTV Oost eerder al. De politie komt later vandaag met de nieuwste cijfers omtrent drugsvangsten over de eerste helft van dit jaar.



Nieuwste drugs-tendens

Opvallend is de nieuwste drugs-tendens. Crystal meth, een van de allerzwaarste drugs, wordt weliswaar al jaren in ons land gemaakt, maar de productie ervan lijkt de laatste tijd een enorme vlucht te nemen.

Trieste primeur

Ook Overijssel beleeft een trieste primeur: de drug is dit jaar voor het eerst ook in deze provincie opgedoken.

Zo werd deze zomer in een statige villa in Willemsoord een drugslab ontmanteld, waar crystal meth werd geproduceerd. Daarnaast was het raak in Kerkenveld, net over de grens bij Dedemsvaart, en ook in de Achterhoek werd een lab opgedoekt, waar de beruchte drug werd geproduceerd.

RTV Oost meldde overigens gisteren dat het drugslab in Kerkenveld volgens het Openbaar Ministerie wordt aangestuurd door een landelijk opererend crimineel netwerk.



Nieuw fenomeen

Crystal meth is een relatief nieuw fenomeen op de Nederlandse drugsmarkt. De productie ervan vergt namelijk hele specifieke vakkennis, waarover vooral Mexicaanse drugs-'laboranten' beschikken. Juist omdat daardoor de confrontatie met de gevreesde, niets ontziende Mexicaanse drugskartels dreigt, zagen Nederlandse drugsbendes daar tot voor kort vanaf. Maar nu de traditionele verdovende middelen als coke steeds minder winstgevend zijn, lijken Nederlandse criminelen ook crystal meth te hebben ontdekt.



Ook houden politie en justitie er ernstig rekening mee dat de Mexicaanse kartels proberen om in Nederland een nieuwe afzetmarkt aan te boren. Juist omdat in ons land al veel voor handen is, zoals de professioneel ingerichte labs voor andere synthetische drugs. Met wat aanpassingen kunnen deze labs geschikt worden gemaakt voor de productie van crystal meth.



De Nederlandse opsporingsautoriteiten proberen intussen koste wat kost te voorkomen dat de keiharde Mexicaanse drugskartels in ons land voet aan de grond krijgen. De Landelijke Recherche heeft hier een speciaal team van zo'n honderd rechercheurs voor vrij gemaakt.