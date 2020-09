Vitens opent Kraanwaterdag Deventer: "We willen kinderen leren om bewuster om te gaan met kraanwater"

De dag begint voor de kinderen anders dan andere dagen. "Ze gaan eerst met elkaar dansen op het schoolplein en vervolgens krijgt iedere klas een gastles van Vitens", zegt directrice Rianne Arts van de basisschool.

Op het schoolplein staat een groot podium waar de directrice van Vitens de kinderen kort toespreekt. "Wij zorgen ervoor dat als je de kraan open doet, dat er heerlijk drinkwater uitkomt", vertelt ze. Op de vraag of de kinderen er zin in hebben klinkt een duidelijk antwoord... "JA!"

"Wij vinden het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd bij te brengen dat drinkwater niet zo vanzelfsprekend is als we allemaal denken in Nederland. Niet overal in de wereld komt dat water zomaar met deze goede kwaliteit uit de kraan. We willen ze bewust maken van de waarde van water, zodat ze dat eigenlijk hun hele leven meenemen", aldus Bonhof.

Watertappunt

De kinderen krijgen niet alleen een gastles. Ook krijgen ze van de gemeente en het waterbedrijf een cadeau. Zo wordt er door Bonhof en wethouder Rob de Geest ook een watertappunt geopend in de school. Volgens de Geest is bewustwording een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Voor hem is het een belangrijke taak om een gezonde levensstijl te stimuleren bij basisscholen in de gemeente Deventer.