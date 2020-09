Twee Duitsers krijgen voorwaardelijke celstraf voor witwassen 60.000 euro

De rechter in Almelo heeft twee mannen (25 en 26 jaar) uit Hamburg veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen voor witwassen. De twee werden op de A1 in de buurt van Hengelo aangehouden. In hun auto trof de douane ruim 60.000 euro aan.

De aanhouding vond plaats in maart 2018. Het geld was verpakt in stapeltjes met een elastiek eromheen. Beide mannen waren erg nerveus tijdens de aanhouding en weigerden in eerste instantie iets te verklaren over de herkomst van het geld.

Eigenaar auto of pandjesbaas

Uiteindelijk vertelde een van hen dat het geld van de eigenaar van de auto was. De eigenaar meldde zich ook bij de politie, maar verdween met achterlating van een niet bestaand telefoonnummer.

Daarna meldde zich een pandjesbaas uit Hamburg bij de politie. Hij vertelde dat hij zijn stadsgenoten geld had meegegeven om er in Nederland horloges mee te kopen. Die wilde hij weer doorverkopen via zijn zaak.

Onderzoek

Uit onderzoek van de politie werd duidelijk dat er helemaal geen pandjeshuis zat op het adres dat de zogenaamde eigenaar had opgegeven. De man werd uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau in Hengelo. Daar meldde hij zich uiteindelijk ook. Tot een gesprek kwam het niet. toen de man hoorde dat hij als verdachte gehoord zou worden verdween hij snel de grens over.

Volgens de rechter is er sprake van een 'schimmige zaak' en wijst alles erop dat het gaat om crimineel geld dat op de een of andere manier moest worden witgewassen. Omdat het geld in beslag is genomen vond de rechter dat de mannen niet opgesloten hoefden te worden. "Ze zijn het geld kwijt, dat is al genoeg straf."