Ook in Overijssel neemt aantal coronabesmettingen toe

Deskundigen zeggen dat het aantal besmettingen met het coronavirus zodanig toeneemt dat Nederland in een tweede golf is beland of snelzal belanden..

Het aantal vastgestelde besmettingen deze week was 13.471. Dat waren er ruim vijfduizend meer dan de week ervoor. Er waren 152 nieuwe ziekenhuisopnames, zestig meer dan de week ervoor. Het aantal doden steeg van veertien vorige week naar 35 deze week.

Kantelpunt

Volgens directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM Jaap van Dissel bevindt Nederland zich op een kantelpunt in de virusbestrijding. Tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer herhaalde hij de waarschuwing dat Nederland aan de rand van een gevreesde tweede golf staat.

Ook in onze provincie was de stijging van het aantal besmettingen het gesprek van de dag. In Haaksbergen werd maandag bekend dat besmettingen vastgesteld waren bij een voetbalvereniging, twee scholen en een zorgorganisatie. In het landelijk coronadashboard nam Haaksbergen afgelopen weekend zelfs de tweede plaats in.

Zwartewaterland

Ook in Zwartewaterland is het aantal besmettingen de laatste dagen sterk toegenomen. Volgens burgemeester Eddy Bilder is de stijging deels terug te leiden naar een bijeenkomst in de privésfeer

Negen zorginstellingen in Twente gaan hun eigen personeel zelf testen, vanwege de lange wachttijden bij de teststraten de lange wachttijden bij de GGD. Iedere instelling heeft een team opgericht dat de testen gaat afnemen.

Bekijk hier het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in jouw gemeente de afgelopen weken: