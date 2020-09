Eindelijk weer doorrijden na jaar lang werkzaamheden op A1

Te veel verkeer op de weg, waardoor er te veel files ontstaan. Dat was de grootste reden om de A1 uit te breiden. “De doorstroming was slecht”, licht Tonny Arissen van Rijkswaterstaat toe. “Als er maar één iemand op de rem trapte dan liep alles vast.”



Knelpunten

Het knelpunt in Overijssel lag vooral bij de IJsselbrug in Deventer, waar de weg van drie naar twee rijbanen ging. Ook tussen Holten en Bathmen was het vóór de uitbreiding vaak raak met de file, terwijl verkeer daar weinig hoefde te wisselen. “Je zou het niet verwachten, maar daar zit een heuvel en een bocht in de snelweg. Daardoor is er minder zicht en gaan mensen eerder remmen”, aldus Arissen.



Dit zijn de werkzaamheden aan de A1 (Foto: RTV Oost )

Omdat de A1 een van de belangrijkste wegen van Nederland is, werd de uitbreiding van de weg versneld . Het traject Twello-Rijssen is in één jaar afgerond. Op 13 maart 2019 ging de schop in de grond en vandaag worden de extra rijstroken geopend. Tussen Twello en Deventer is de snelweg uitgebreid van 2x3 rijstroken naar 2x4 rijstroken. Vanaf Deventer is de weg verbreed naar 2X3 rijstroken, waar het eerste 2x2 rijstroken was.



Onveilig

Door de uitbreiding moet de toekomst voor de weggebruikers er nu rooskleurig uit komen te zien met minder files en minder ongelukken. De uitbreiding van de snelweg is dan ook een grote opluchting voor veel weggebruikers, zo bleek uit onderzoek van RTV Oost uit 2018. In de enquête gaf bijna vijftig procent van de weggebruikers aan zich onveilig te voelen.

Toch zorgden de werkzaamheden het afgelopen jaar voor veel ongelukken. Zo waren er tussen 1 september 2019 en 1 september 2020 meerdere auto’s die tegen matrixborden, paaltjes, afzettingen en de vangrails aanreden. “Maar de wegwerkzaamheden hebben de weg niet onveiliger gemaakt”, zegt Tonny Arissen. “Wat wij horen van politie en onze eigen mensen, is dat de oorzaak van een ongeluk bijna altijd te maken heeft met te hard rijden of dat mensen niet opletten.”



Arissen merkte dat het vorig jaar tijdens de start van de werkzaamheden vooral in Bathmen vaak raak was. “Mensen mochten nog maar 90 kilometer per uur rijden, maar ze reden vaak nog 130.” En dat leverde niet alleen gevaarlijke situaties op voor de weggebruikers. “Ook wegwerkers hebben zich in het begin onveilig gevoeld”, meldt Arissen.

Het traject van Twello naar Rijssen is nu afgerond, op het plaatsen van geluidsschermen na. Rijssen - Azelo staat nog op de planning voor de komende jaren. Officieel was gepland dit traject tussen 2024 en 2028 af te ronden, maar dat is naar voren gehaald, zegt Arissen. "We hopen in juni 2021 klaar te zijn."

Tussen 2016 en 2019 groeide de filezwaarte op de A1 behoorlijk volgens de ANWB verkeersinformatie. Richting Apeldoorn werd het 50% drukker en richting Hengelo verdubbelde het aantal files zelfs. Het afgelopen jaar was het een van de grootste knelpunten in Nederland, vooral door de werkzaamheden, en stond de A1 de derde plek in de landelijke filelijst.