Geen files meer en een half uur later vertrekken: vrachtwagenchauffeur Rene is blij met de nieuwe A1

"Het was een groot drama", vrachtwagenchauffeur René van Coesant uit Rijssen stond tot vorig jaar nog dagelijks een half uur in de file op de A1. Vanaf vanochtend kan hij wat later vertrekken, want de uitbreiding van de A1 is achter de rug. Met een extra rijstrook en geen werkzaamheden meer, loopt zijn reis erg soepel.

De vroege ochtendzon schijnt door het raam als vrachtwagenchauffeur René van Coesant van Rijssen de A1 op rijdt. Terwijl de dauw van de weilanden wegtrekt rijdt hij naar het westen. Van Coesant heeft een lange dienst voor de boeg. Een tussenstop in Dordrecht, dan door naar Etten Leur en dan naar België. Morgenavond verwacht hij weer terug te zijn in Rijssen.



Aansluiten bij Deventer

Sinds vanochtend kan Van Coesant doorrijden, want de A1 in Overijssel heeft vanaf vandaag in beide richtingen een extra rijstrook. “Ik moest 's ochtends echt vroeg vertrekken. Het was echt een groot drama. Vanaf afslag Rijssen naar Deventer stond je gewoon aan te sluiten in de file. Dat kostte wel een half uur tot drie kwartier extra.”

Chapeau

Al dertig jaar rijdt Van Coesant als vrachtwagenchauffeur door heel Europa. Ondanks de files die er altijd stonden, vindt hij de A1 een mooie weg. “Je ziet van alles. Beter dan de A15, dat is een stuk saaier.”



Van de werkzaamheden aan de snelweg heeft Van Coesant niet zoveel last gehad. “Het is een geluk bij een ongeluk, maar door corona was het veel rustiger op de weg. En chapeau voor de wegwerkers, dat het zo snel klaar is.”