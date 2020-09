Noodconcessie IJssel-Vecht definitief naar Keolis, per januari nieuwe bussen

Hoofdkantoor Keolis in Deventer (Foto: RTV Oost)

Met het besluit om de noodconcessie aan Keolis te gunnen, stelt de provincie 'zoveel mogelijk het belang van de reiziger, het klimaat en personeel te dienen'.

Concessie ingetrokken

Keolis verloor begin augustus definitief de gunning IJssel-Vecht, omdat het gefraudeerd had in de aanbesteding. Wel werd afgesproken dat Keolis naar alle waarschijnlijkheid de noodconcessie mag uitvoeren. Dat is nu dus bekrachtigd.

De concessie geldt van december 2020 tot en met december 2022. In de tussentijd wordt er een nieuwe concessie, voor de duur van tien jaar, opgezet. Onduidelijk is nog of Keolis in die concessie mag meedingen.

Zero-emissiebussen

In de regio IJssel-Vecht, het gebied tussen Noordwest-Overijssel, Apeldoorn en Lelystad, wordt vanaf januari gereden met de elektrische, zogenoemde zero-emissiebussen, uit China.

"Het mag duidelijk zijn dat Keolis met deze noodconcessie geen winst kan behalen, maar personeel kan blijven rijden en de aanschaf van materieel is niet voor niets geweest", zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.

Buurtbussen

Of in de nieuwe concessie vanaf december alle buurtbussen gaan rijden, is overigens nog maar de vraag. Vanwege het coronavirus staan veel buurtbussen al ruim een half jaar op stal. "De vervoerders zijn bezig om hier een oplossing voor te vinden", laat een woordvoerder van de provincie Overijssel weten.

Onlangs sprak gedeputeerde Bert Boerman de ambitie uit om de buurtbussen in heel Overijssel vanaf november weer te laten rijden.

Fraude bij Keolis

Keolis heeft bij de aanbesteding van het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek gefraudeerd. Dat bleek in mei, na onderzoek van Follow The Money. Er kwamen geheime documenten aan het licht, waarin stond de producenten van de bussen uit China geen boetes kregen opgelegd als ze te laat zouden leveren.

De provincie begon daarop een eigen onderzoek en trok begin juli de concessie in. Gedeputeerde Boerman kreeg daarin de volledige steun van de Overijsselse Statenleden.