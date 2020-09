Viervoudige moord Enschede: Justitie maakt gehakt van salamitactiek advocaten

De zaak draait om de moord op vier mannen, op 13 november 2018. In een winkel waar benodigdheden voor hennepteelt konden worden gekocht, werd het viertal op klaarlichte dag meermalen van dichtbij door het hoofd geschoten. Zo'n anderhalve week na de moordpartij werden drie hoofverdachten opgepakt, een Hengelose vader en zijn twee zoons. Tegen het 'moordtrio' is veel bewijs, zegt justitie.

Puzzel

Maar in haar pleidooi heeft de verdediging van de verdachten vorige week alle losse stukken bewijs beoordeeld. Zo zeggen ze bijvoorbeeld over kruitsporen in een heuptasje van een van de verdachten, dat die er ook op een ander moment in kunnen zijn gekomen. Ook zeggen ze dat hun cliënten wel in de buurt van de moordlocatie zijn gefilmd, maar niet óp de crimescene. Op die manier zijn de advocaten de hele berg aan bewijs tegen hun cliënten afgegaan.

Volgens advocaat Jeroen Michels presenteert justitie een puzzel waar stukjes van missen, waardoor je niet de gehele afbeelding kunt zien.

Worst

Justitie voegt juist alle bewijsmiddelen bij elkaar. "Samen vormen ze een worst." Zo zijn de verdachten samen weggereden, zijn ze rond het moordtijdstip gefilmd in de buurt van de moordplek, heeft een getuige ze gezien, is er DNA-materiaal van hen achtergebleven op de crimescene, zijn er schoensporen die bij hen passen en zijn er bloed en een kogelhuls gevonden in hun auto. "Het kan met deze optelsom niet anders dan dat deze verdachten de daders zijn", aldus het OM.

Vragen

Ook geven de verdachten geen antwoord op brandende vragen, zegt justitie.

Waar waren ze dan wel naar op weg die dag?

Hoe is dat bloed dan in hun auto gekomen?

Hoe kwam er DNA van een van hen op een huls die gevonden werd op de crimescene?

Hoe kwam DNA van een van hen op een losgetrokken videokabel op de moordlocatie?

Waarom is de kleding die ze die dag droegen nooit teruggevonden?

En waar zijn de wapens gebleven, die ze een week eerder gebruikten bij het afpersen van een Hengelose autohandelaar?

"Het enige waar een soort reactie op kwam", zegt de officier van justitie, "was de vraag waar een huls vandaan kwam, die in hun auto is gevonden. Die zou er door een corrupte agent in zijn geplaatst. Dat is volstrekt ongeloofwaardig."

Vandaag kunnen advocaten en openbaar ministerie op elkaar reageren. Ook hebben de verdachten nog het recht op het laatste woord. Daarna gaat de rechtbank nadenken over de gruwelijke zaak. De rechters vellen begin november vonnis.