Verpleegkundige ZGT twijfelt of ze opnieuw in de frontlinie wil werken

Verpleegkundige Ellen Mulder van ZGT en haar collega's maken zich op voor de tweede coronagolf. Mulder is in het dagelijks leven psychiatrisch verpleegkundige. Haar ziekenhuis inventariseert welke verpleegkundigen straks opnieuw in de frontlinie willen werken, mocht dat nodig zijn. Hoewel ze ook goede herinneringen aan die periode heeft, twijfelt Mulder of ze opnieuw in de frontlinie wil werken.

Nederland staat aan de vooravond van een tweede besmettingsgolf. En hoewel Ellen Mulder ziet dat het ziekenhuis zich daar goed op heeft voorbereid, vindt ze het toch erg spannend, nu het aantal besmettingen razendsnel oploopt. "In maart overkwam het ons. Het virus was er en we moesten er ineens staan. Dat deden we ook. We hadden helemaal geen tijd om stil te staan bij de situatie. Nu is het gevoel anders."

Bijzondere tijd

Een bijzondere tijd, zo herinnert Mulder zich de periode nadat het virus voor het eerst in Nederland mensen besmette. Tot maart werkte ze geroutineerd als psychiatrisch verpleegkunde bij het psychiatrisch centrum voor ouderen en de geriatrische afdeling van ZGT.

En toen greep het virus om zich heen. "In korte tijd liep onze afdeling leeg. We wisten niet wat er ging gebeuren. De organisatie stuurde mailtjes waarin stond dat ze een groter beroep op ons zouden kunnen doen. Dat een grote mate van flexibiliteit van ons werd gevraagd. De afdeling waar ik werkte is toen heel erg snel omgeturnd tot een coronaverpleegafdeling. Dat was best spannend."

Onze afdeling werd snel omgeturnd tot coronaverpleegafdeling Ellen Mulder

Niemand zit te wachten op een tweede besmettingsgolf. Ook Mulder niet. Haar baas, bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem, roept om die reden iedereen op de 1,5 meterregel te respecteren. Alleen als iedereen dat doet, dan zijn de ziekenhuizen volgens haar in staat om naast de behandeling van coronapatiënten volledig door te gaan met de reguliere zorg.

#ikdoenietmeermee

Dat een groep bekende Nederlanders via de hashtag #ikdoenietmeermee zich lijkt af te zetten tegen het landelijke coronabeleid, doet Mulder wel wat. "Als verpleegkundige vind ik dat lastig. Ik snap de frustratie. Heel veel dingen gaan niet meer zoals vroeger. Maar om je op deze manier zo af te zetten, dat vind ik niet heel handig. De BN'ers die er aan hebben meegedaan hebben er allemaal een ander idee bij als je ze vraagt wat ze met de hashtag bedoelen. Dat kan zo zijn, maar het zegt wel wat dat ze de hashtag gebruiken."

Hoe de tweede besmettingsgolf eruit gaat zien weet niemand. Ellen Mulder hoopt dat het niet opnieuw zo uit de hand loopt als de eerste keer. "We weten nu wel wat meer van het virus. De opnames op de verpleegafdelingen en op de IC's zijn korter. Je ziet dat momenteel vooral jongeren ziek worden. Op dit moment liggen er in ons ziekenhuis nog niet zo veel mensen. Ik heb goede hoop, maar ik ben van nature een positief ingesteld mens."

Frontberichten

In de periode dat het virus voor het eerst om zich heen greep, maakte Ellen Mulder vlogs voor het BNNVARA-programma Frontberichten. Of het programma terugkeert in de oorspronkelijke vorm en of ze dan ook weer gaat vloggen, weet ze niet. Ook omdat ze nog niet heeft besloten weer in de frontlinie te gaan werken. "Maar ik ben niet klaar met het programma. Er komt een film van Frontberichten. Waarschijnlijk in december en daar doe ik ook in mee."

Die periode waarin ze vlogde voor het programma is haar dierbaar. Door haar vlogs ontdekte ze dat haar werk er echt toe deed. "We zijn voor heel veel mensen echt tot steun geweest. Ik kreeg bijvoorbeeld een brief waarin een familie schreef dat ze blij waren dat hun oom bij ons op de afdeling lag. Want dan wisten ze namelijk zeker dat hij in goede handen was. Tja, als je dat soort berichten leest, dan ga je bijna nog harder lopen. Ik ben heel blij dat ik mee heb gewerkt aan dat programma."