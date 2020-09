Doelman Joël Drommel maakt seizoen af bij FC Twente

"De kans is heel groot dat ik dit seizoen bij FC Twente blijf. Of er moet iets heel moois komen, waarbij het plaatje in alles klopt en waar geen enkele voetballer nee tegen kan zeggen", zegt Drommel in gesprek met TC Tubantia. "Maar we zitten nu op 1,5 week voor het sluiten van de transfermarkt. Ik zie dat niet meer gebeuren. Als dat soort clubs interesse hadden, waren ze wel eerder gekomen."

Technisch directeur Jan Streuer



Volgens technisch directeur Jan Streuer doet Drommel er verstandig aan dit seizoen bij FC Twente te blijven. "Als hij dit seizoen zo doorgaat, dan staan de grote clubs volgend jaar voor hem in de rij. Hij moet nu niet gaan en wij laten hem trouwens ook niet gaan", klinkt het stellig.

Interesse



Vanuit Engeland was er de voorbije maanden interesse voor Drommel, maar tot een serieuze aanbieding kwam het niet. "Niet interessant voor ons en niet interessant voor Joël", aldus Streuer.

Drommel werd eind juli ook in verband gebracht met een overstap naar AZ, omdat er veel interesse was voor Marco Bizot. De goalie van AZ staat echter gewoon onder de lat in Alkmaar en Drommel bleef dan ook in Twente.