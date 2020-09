Drugslabs Overijssel: deze provincie groeit uit tot een van sterkste stijgers

De politie heeft in de eerste helft van dit jaar circa vijftig procent meer drugslabs opgerold in vergelijking met voorgaande jaren. Overijssel behoort tot een van de sterkste stijgers. Zoals RTV Oost eerder vanochtend meldde, is de opmars van het beruchte crystal meth daarin opvallend.

De politie maakte vanochtend de landelijke cijfers bekend rond drugslabs. Daaruit blijkt dat circa de helft meer van dit soort locaties, waar synthetische drugs worden geproduceerd, is ontdekt. Voornaamste reden is dat de politie er enkele maanden geleden in is geslaagd de versleutelde berichtenservice EncroChat te kraken. Daardoor kon de politie maandenlang live meekijken met criminelen die met elkaar communiceerden.



Productielocaties

Alleen al de eerste helft van dit jaar zijn er landelijk 65 productielocaties ontdekt, terwijl dat aantal voorgaande jaren rond de veertig schommelde. Overijssel behoort tot de grootste stijgers, samen met Drenthe, Noord-Holland en Zeeland.

Werden in Oost-Nederland in 2019 over het hele jaar twintig locaties ontmanteld, voor alleen al de eerste helft dit jaar staat de teller voor die politieregio intussen al op veertien. Voor Overijssel gaat het om drie drugslabs over de eerste helft van dit jaar, tegenover twee labs vorig jaar, zo blijkt uit het vanochtend gepresenteerde rapport.

Crystal meth

In de 65 drugslabs die landelijk werden aangetroffen, werd in zestien gevallen het zwaar verslavende crystal meth gemaakt. Zoals RTV Oost eeder vanochtend meldde, is deze drug - waarin de gevreesde Mexicaanse drugskartels gespecialiseerd zijn - bezig aan een forse opmars in ons land. Overijssel beleefde deze zomer een trieste primeur toen de drug ook voor het eerst in deze provincie opdook. Een statige villa in Willemsoord bleek ingericht als drugslab, waar crystal meth werd gemaakt.

Afvaldumpingen

Ook het aantal dumpingen van drugsafval neemt landelijk gezien toe. Vorig jaar ging het in Overijssel om twee geregistreerde incidenten, voor de eerste helft van dit jaar gaat het om vier meldingen.

Opslaglocaties

Naast de productielocaties zijn de eerste helft van dit jaar landelijk gezien ook meer opslaglocaties ontdekt. In Overijssel gaat het overigens om één locatie, hetzelfde aantal als over heel 2019.

Opvallend is dat op landelijk niveau het aantal dumpingen van drugsafval vrijwel gelijk is gebleven, terwijl er meer productielocaties zijn aangetroffen. Volgens politiewoordvoerder Max Daniël komt dit doordat er anders met afval wordt omgesprongen. "Zo blijven aanzienlijke hoeveelheden afval achter in vaten, jerrycans of opslagcontainers op verlaten productieplaatsen." Voorheen werd dit afval door drugscriminelen simpelweg in de natuur gedumpt.