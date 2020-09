Keolis ontsloeg directeur na aanbestedingsfraude, maar wijst nu intern op zijn onschuld

'In deze zienswijze zal Keolis duidelijk maken dat de betrokkenheid van de toenmalig COO (Richard Bruns, red.) niet is vastgesteld', is te lezen in vertrouwelijke documenten van Keolis aan de provincie, die in het bezit zijn van onderzoeksplatform Follow The Money.

Vervalste handtekeningen

Uit de documenten blijkt dat Keolis probeert om de mogelijke onschuld van Bruns te benadrukken. De handtekening van Bruns onder de zogenoemde sideletters, die de basis vormden voor de aanbestedingsfraude, is mogelijk vervalst. 'De heer Richard Bruns heeft verklaard dat hij zich niet kan herinneren dat hij zijn handtekeningen onder de Verklaringen heeft gezet', is te lezen.

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan naar de mogelijk vervalste handtekeningen. 'Er kan niet worden uitgesloten dat de betwiste handtekeningen zijn aangebracht door toepassing van kunstgrepen, bijvoorbeeld fotoshoppen', concludeert het onderzoeksbureau.

Geen ander bewijs

De handtekeningen, die dus vervalst kunnen zijn, vormen volgens de documenten het enige bewijs van Bruns' betrokkenheid. 'Er is geen (e-mail)correspondentie aangetroffen en er zijn ook geen andere documenten aangetroffen die de betrokkenheid dan wel wetenschap voor Richard Bruns aantoont.'

Keolis stelt tegenover RTV Oost dat van het 'opofferen' van Bruns geen sprake is. "Het een besluit dat we genomen hebben op basis van feiten", zegt woordvoerder Lotte Hendriksen. Wat die feiten precies zijn, blijft onduidelijk. De vervoerder komt mogelijk later vandaag mogelijk nog met een aanvullende reactie.

Advocatenkantoor

Het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan werd in april door Keolis ingehuurd om intern onderzoek te doen naar de fraude. Dat er advocaten werden ingehuurd en geen onafhankelijk onderzoeksbureau, was al omstreden.

De advocaten stellen in de vertrouwelijke documenten dat niet Bruns, maar 'de heer MM' hoofdschuldige is in de aanbestedingsfraude. Keolis doelt daarbij op de manager vloot van de vervoersmaatschappij. 'Hij is dé sleutelfiguur is bij het ontstaan van de Verklaringen', valt te lezen.

Rol huidige CEO

Niet twee directieleden, maar iemand uit een lager management zou dus verantwoordelijk zijn voor de fraude met de sideletters. Volgens Follow The Money probeert Keolis daarmee de schuld op een medewerker in een niet-managementfunctie af te schuiven.

Geheimhoudingsplicht

In Provinciale Staten wordt vanmiddag gestemd over het geheim houden van een aantal vertrouwelijke stukken rondom de aanbestedingsfraude van Keolis. Dat is volgens Keolis en de provincie nodig, 'vanwege mogelijke juridische procedures' en 'zodat advocaten hun cliënten vertrouwelijk kunnen adviseren, zonder dat die informatie openbaar wordt'.

De PVV Overijssel heeft harde kritiek op die geheimhoudingsplicht. Volgens de partij komt zo de controlerende functie in het geding.