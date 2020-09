Justitie wil Eurocommerce-familie Visser de cel in voor vervalsen verklaringen

Het was 'pure hebzucht' volgens de officier van justitie, waarom de familie Visser ontlastende verklaringen zelf maakte. En dus waren er forse strafeisen, de hele familie moet maanden of jaren de cel in tot zelfs vier jaar cel voor pater familias Ger Visser.

Justitie gelooft Ger Visser en zijn vrouw, zoon en dochter totaal niet. De honderden 'ontlastende verklaringen' die Ger Visser in z'n brievenbus vond zijn volgens de officier van justitie zelf in elkaar geknutseld. De strafeisen waren fors vanmorgen. Dochter Kristel kreeg de lichtste eis, maar toch nog een half jaar cel, moeder moet volgens het OM een jaar de cel in, Ger junior maar liefst twee jaar en Ger Visser senior hoorde als 'kwade genius' vier jaar cel eisen.

Banken voorgelogen

Kantorenkoning Visser ging met z'n Eurocommerce in 2012 failliet als gevolg van de kredietcrisis. Later bleek hij al voor het faillissement banken te hebben voorgelogen met zelfgetekende contracten, en pleegde hij faillissementsfraude door zoveel mogelijk uit de boedel te halen voor eigen gebruik, onder meer de paardenstal eurocommerce, hotel-restaurant De Roskam in Gorssel en veel geld.

Justitie verwijt ze valse stukken te hebben geproduceerd. Met als doel zich als slachtoffer van een 'complot tegen de familie' neer te zetten. Volgens de gevonden stukken was de familie het slachtoffer van curatoren, een officier van justitie, een rechter, een topman van de Rabobank en dat allemaal onder regie van de in november 2017 overleden bouwtycoon Dik Wessels.

Schotse buitenverblijf

Het 'raffinement' zat er volgens Justitie in dat op verschillende soorten briefpapier het beeld werd geschetst van het complot onder leiding van Dik Wessels. Zo zijn er 'gespreksverslagen' van Rabotopman Sipko Schat en Dik Wessels op briefpapier van Findynate House, het Schotse buitenverblijf van Dik Wessels.

Maar uit onderzoek blijkt dat het lettertype niet overeenkomt met datgene wat de secretaresse van Wessels gebruikte, en dat hij op een bepaalde datum überhaupt niet in het land was. Daarnaast werd het briefpapier alleen gebruikt voor uitnodigingen aan vrienden; Visser zou ooit zo'n uitnodiging van Wessels hebben gehad en het logo hebben gekopieerd.

De aangiften werden gedaan door de curatoren van Visser. Het is hun een doorn in het oog dat hij nog steeds, hoewel persoonlijk failliet, in z'n huis woont en gebruikmaakt van een naastgelegen weiland voor z'n paarden. Want hij zou ook valse overeenkomsten hebben gefabriceerd waarmee hij gebruiksrecht en koop van z'n huis en weiland ernaast bij zijn vrouw en zoon heeft geparkeerd. En daarmee is het voor curatoren zo goed als onmogelijk het huis en perceel te verkopen.

Eerder al deed de rechtbank uitspraak in een andere fraudezaak tegen Ger Visser en zijn zoon. De voormalig vastgoedtopman moest destijds van de rechtbank 3,5 jaar de cel in voor faillissementsfraude en oplichting. De zoon van Visser kreeg een jaar celstraf.