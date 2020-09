Steenwijk krijgt blauwe minicontainer voor oud papier

De reden voor de invoering is dat oudpapierinzamelaar OPA in Steenwijk heeft aangegeven per 1 januari 2021 te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oud papier. De gemeenteraad buigt zich in november over het voorstel van het gemeentebestuur.

B en W wil graag dat de huis-aan-huis inzameling blijft bestaan in Steenwijk. Wethouder Tiny Bijl “Het plaatsen van een blauwe minicontainers is de laatste stap in het ondersteunen van inwoners bij het eenvoudig inzamelen van grondstoffen. De voordelen van een blauwe minicontainer zijn groot; een veilige manier van inzamelen, een betere afvalscheiding en voor de inwoners een makkelijkere inzameling van het oud papier”.

Naast de blauwe minicontainer komen er ook een paar ondergrondse papiercontainers. Ook kunnen inwoners van Steenwijk gebruik blijven maken van enkele brengcontainers.