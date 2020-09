Landstede organiseert in herfst ook vakantieschool

Leerlingen en studenten van Landstede die door de coronacrisis moeite hebben met bijvoorbeeld Nederlands, Engels of rekenen kunnen in de herfstvakantie ook terecht bij de Landstede Vakantieschool. Eerder gebeurde dat ook al in de zomer.

De Landstede Vakantieschool is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, huidige mbo-studenten en andere belangstellenden die hun niveau van het Nederlands, Engels of rekenen willen verbeteren óf die zich extra willen voorbereiden op een vervolgopleiding of Proeve van Bekwaamheid.

Sinds 2012

Deelnemers krijgen les in groepjes en er wordt ook deels zelfstandig gewerkt. Daarbij worden de deelnemers intensief begeleid door docenten en door studentassistenten die uitblinken in het vak waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld. Ook studenten en volwassenen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, hebben baat bij deze extra lessen. Landstede is de enige mbo-instelling in Zwolle en omgeving die deze mogelijkheid sinds 2012 aanbiedt.

Landstede benadrukt dat de coronamaatregelen van de overheid in acht genomen worden. Het onderwijs zal op anderhalve meter worden aangeboden. De gezondheid van leerlingen, studenten en medewerkers staan daarbij voorop, aldus de school.