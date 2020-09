OM eist acht jaar cel tegen oud-Heinoër: 'Verzon piratenverhaal om moord op vrouw te verdoezelen'

Peter P. en zijn vrouw Durdana gingen in 2012 met hun zeilboot de Lazy Duck op wereldreis. Maar op 15 september 2015 ging het helemaal mis voor de kust van Colombia. Volgens het verhaal van de voormalig dierenarts enterden meerdere gemaskerde mannen hun boot in een baai bij het eiland Isla Grande.



Dat gebeurde toen P. op het toilet zat en zijn vrouw aan het koken was. Toen de verdachte de wc-deur open wilde doen, omdat zijn vrouw schreeuwde, vielen twee mannen bij hem binnen. Die bedreigden hem en sloegen hem in zijn gezicht. Toen hij het masker van een van zijn belagers weg wilde trekken, werd de 65-jarige in zijn hand gebeten en drukte een van de belagers zijn keel dicht.

'My wife is murdered by pirates'

Vervolgens zouden de 'piraten' er met een buit van omgerekend 60 euro en twee camera's vandoor zijn gegaan. Toen P., die volgens zijn verhaal met zijn polsen aan elkaar vastgebonden was, zich wist te bevrijden, trof hij zijn vrouw aan met een blauwe handdoek over haar hoofd. Hij begon meteen te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Meer dan anderhalf uur na de dood van zijn vrouw kreeg de verdachte contact met de Colombiaanse alarmcentrale. In de tussentijd was ook het GPS-systeem van de boot uitgeschakeld. "My wife is murderded by pirates. Sends police or navy to Isla Grande", zei hij tijdens het gesprek.

Pas twee en een half uur later, rond 22.35 uur, komt de kustwacht ter plaatse. Voor die tijd heeft de voormalig dierenarts al een rookbom en twee vuurpijlen afgeschoten om aandacht te trekken. Ook heeft hij met de luchthoorn van de boot een SOS-signaal afgegeven.

'Telefoon niet gehad, niet gebruikt, niet gezien'

Twee lieden van de kustwacht zeggen dat Peter P. hen vertelde dat er ongeveer zes mensen de boot geënterd hadden. "Ik weet zeker dat ik geen zes gezegd heb", verklaarde P. vandaag. Ook verklaarden de kustwachten dat de verdachte twee telefoons in zijn handen had. Mogelijk die van hem en zijn vrouw. Ook dat bestrijdt de voormalig inwoner van Heino. "Ik heb die telefoon niet gehad, niet gebruikt, niet gezien."

Toen om 02.00 uur de politie ter plaatse kwam, vertelde P. dat hij door vier of vijf mensen was overvallen en dat de buit uit 200.000 pesos en twee camera's bestond.

'Een onaanneemlijk scenario'

Het Openbaar Ministerie gelooft weinig van het verhaal van P. "Een onaannemelijk scenario met veel verwonderpunten. Elk van zijn argumenten kan hij zelf hebben gecreëerd."

De twee dagen voor de moord op Durdana zocht P. op zijn telefoon naar 'blauwe plek' en 'gevallen'. En waarom zouden piraten hun locatie kiezen voor de overval, vraagt het OM zich af. "Ongeveer 150 meter van huizen en een hotel en vijf kilometer van een uitvalsbasis van de kustwacht. Bovendien vinden er in de baai veel veiligheidspatrouilles plaats."

'De hoofdprijs voor overvallers'

"En waarom zouden de piraten P. laten leven en Durdana niet? Ook lijkt het erop dat de daders geen wapens bij zich hadden. Maar het meest opvallend is wat er niet is weggenomen van de boot. Bijvoorbeeld de grabbag, dat is de hoofdprijs voor overvallers."

Ook plaatst het Openbaar Ministerie vraagtekens bij de lange tijdsduur tussen de overval en het alarmslaan en waarom er geen sporen van overvallers zijn gevonden. Daarnaast werd er een polo met daarop bloedsporen van het slachtoffer en de verdachte bij de wc gevonden. Ook lagen er twee doekjes met daarop bloed van het slachtoffer. "Dat zou een schoonmaakscenario kunnen zijn", aldus de officier van justitie.

De advocaat van de verdachte noemt de lezing van het Openbaar Ministerie 'het meest bizarre requisitoir dat hij ooit gehoord heeft.' Bovendien is zijn cliënt in Colombia nog steeds niet formeel verdacht.

Dit bericht wordt later verder aangevuld.