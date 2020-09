Van der Water weer in genade aangenomen door Heracles: "Een transfer is heel ver weg"

Silvester van der Water is weer in genade aangenomen door Heracles Almelo. De muitende smaakmaker van de Almeloërs heeft spijt betuigd, maar lijkt een Amerikaans avontuur bij Orlando City inmiddels uit zijn hoofd te kunnen zetten. "Er is geen akkoord en dat is ook niet aanstaande", laat technisch directeur Tim Gilissen weten.

Van der Water had zijn zinnen gezet op een transfer naar Orlando City en kwam om die reden afgelopen weekend niet opdagen voor het duel met Willem II. Dat schoot Heracles compleet in het verkeerde keelgat. De 23-jarige aanvaller kreeg de hoogst mogelijke boete opgelegd door de club. Maar inmiddels maakt hij weer deel uit van de spelersgroep van trainer Frank Wormuth.

Streep zetten

"Silvester heeft aangegeven dat hij niet helemaal gelukkig was met de keuze die hij heeft gemaakt. Dat is in ieder geval een vertrekpunt om vooruit te kijken. Ook de spelers en trainers hebben hun zegje gedaan. Daarna probeer je ergens een streep onder te zetten", zegt Gilissen.

"Begrijpen doen we het niet en accepteren deden we het afgelopen weekend ook niet. Maar iedereen heeft het recht om fouten te maken en het recht op een tweede kans."

Geen persona non grata

Heracles is niet blij met de actie van de vleugelspeler, maar sluit hem wel weer in de armen. "Als Silvester zegt dat hij spijt heeft en aangeeft zijn best te doen op trainingen en bij wedstrijden, dan staan we daar ook voor open. Het is niet zo dat hij ineens persona non grata moet worden. Ik hoop dat Silvester de draad oppakt en laat zien wat hij kan laten zien", luidt het vervolg.

Transfer ver weg

Een transfer naar Orlando lijkt echter wel van de baan voor Van der Water. "Er is geen sprake van een akkoord tussen clubs, dat is op dit moment ook heel erg ver weg. Wij hebben aangegeven waar wij aan denken en dat komt niet in de buurt bij wat er afgelopen week op tafel lag. Op dit moment is de kans groter dat hij blijft, dan dat hij vertrekt. Er is geen akkoord en dat is ook niet aanstaande. Er ligt momenteel niets concreets op tafel waar wij ja op willen zeggen", aldus Gilissen.