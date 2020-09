Meisje in Zwolle gewond geraakt door hondenbeet

In Zwolle is vanmiddag een meisje gewond geraakt door een hondenbeet. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ze werd gebeten in de omgeving van de Raaigras in de Zwolse wijk Stadshagen. Over de achtergrond van het incident is niets bekend. Een woordvoerster van de politie bevestigt dat een meisje is gebeten door een hond, maar verder kan zij nog niks zeggen.

De politie is bezig met onderzoek. Hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt, is niet bekend.