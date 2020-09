Burgemeester Bats geeft plaatsnaambord mee naar Afghanistan

Het is inmiddels een oude traditie. Tijdens een buitenlandse missie gaat vrijwel altijd een origineel plaatsnaambord mee, om de mannen het gevoel te geven dat ze na een patrouille 'thuiskomen' op de basis.

Het is evengoed een traditie dat de militairen dat bord zelf stiekem en bij nacht van een paal schroeven. In Steenwijk was men er al aan gewend dat een plaatsnaambord 'vermist' raakt, zodra een bataljon op missie gaat.



Toestemming

Deze keer heeft de 43e Gemechaniseerde Brigade het anders aangepakt. Burgemeester Bats is officieel om toestemming gevraagd.

"Het geeft een gevoel van trots dat een plaatsnaambord van Steenwijk bij de basis staat. Ik heb de mannen en vrouwen bij eerdere missies er ook wel voor bedankt. Wat doen ze eigenlijk veel voor de wereldvrede. Dan is zo'n ludiek moment toch wel belangrijk", aldus de burgemeester van Steenwijk.

"Het is toch een plek waar je thuis komt. Als je een hele dag op patrouille bent geweest en je komt terug bij 'the base' zoals wij dat zeggen, dan is het fijn om te zien dat je thuis komt als het ware", verklaart Kapitein Heerko. "We zitten er toch een flink aantal maanden, het is de plek waar je collega's zijn, dan is het fijn om dat bord te zien."

'Steeksleutel mee'

"Jullie gaan naar een land waar het niet altijd makkelijk is", zegt Rob Bats in zijn toespraak. "Dan is het wel belangrijk dat het soms ook leuk is, dat jullie lol en plezier hebben." Daarom ziet burgemeester Bats het de volgende keer liever anders. "Ik wil jullie aanbieden dat we de volgende keer gewoon weer bij nacht zo'n bord van de paal schroeven. Dan kom ik ook en dan neem ik een steeksleutel mee om hem los te halen."

Kapitein Heerko moet erom lachen. Hij kijkt er nu al naar uit om bij nacht en ontij met de burgemeester op roof te gaan. "Het is een traditie maar hopelijk ziet hij ons dan niet als tuig. Maar hartstikke leuk, de volgende keer nemen we hem mee."