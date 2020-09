Opnieuw werkzaamheden aan kanaal Almelo-De Haandrik: "Zorgt voor onrust"

Het gaat om regulier onderhoud, benadrukt de provincie. Op meerdere trajecten langs het kanaal Almelo-De Haandrik moeten damwanden worden vervangen. Maar voordat dat gebeurt, wil de provincie eerst beter inzicht geven in de bodemopbouw onder die damwanden. Daarvoor voert het bedrijf OrtaGeo deze week twaalf boringen uit in de bodem van het kanaal.

Verzakte huizen

Omwonenden van het 'probleemkanaal' staan niet bepaald te springen om de nieuwe werkzaamheden. Ruim 350 huizen langs het kanaal kampen met verzakte huizen, voor een deel veroorzaakt door het uitbaggeren en uitdiepen van het kanaal een aantal jaar geleden.

"Deze brief aan de bewoners heeft voor nogal wat onrustig gezorgd", zegt PVV-Statenlid Erik Veltmeijer. "Hebben de werkzaamheden iets te maken met de problemen aan het kanaal?", vraagt hij zich af.

Werkzaamheden uitstellen

Gedeputeerde Bert Boerman benadrukt dat het om regulier onderhoud gaat. "Dit is niet nieuws, in 2019 is ook al een deel van de damwanden vervangen. Dat ging toen goed, we hebben nagenoeg geen klachten gehad."

De nieuwe werkzaamheden aan de damwanden staan gepland voor eind dit jaar, begin 2021. "Er wordt op dit moment gekeken of, gelet op alle commotie, we die periode nog wat kunnen uitstellen", aldus Boerman. "Daarvoor is nog nader onderzoek nodig, om te kijken of langer uitstel wel verantwoord is."