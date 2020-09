Kleinste cabaretpodium Twente wordt nóg kleiner

Ze pretendeerden al het kleinste podium van Twente te hebben, maar dat wordt nu zo mogelijk nóg kleiner. Het Verborgen Theater verhuist na twaalfenhalf jaar naar Enschede. Met dus een piepklein podium. "Maar misschien hebben we nu wel de allergrootste parkeerplaatsen van alle theaters in ons land", zegt programmeur B. Peter Mense.

Ondanks de geringe afmetingen had het Verborgen Theater een behoorlijke reputatie opgebouwd in cabaretland. Tal van cabaretiers van naam wisten de weg naar Boekelo te vinden. Maar vanaf morgen is het theater ondergebracht in het Mystiek Theater in Enschede.

"Omdat we toe waren aan iets anders. Een nieuwe uitdaging", aldus Mense.

Betere kleedkamer

Het podium van het Mystiek Theater is zelfs nog wat kleiner dan de paar vierkante meter die de artiesten in Boekelo tot hun beschikking hadden. "Maar daar staat dan weer tegenover dat ze in Enschede een veel betere kleedkamer hebben. Die was in Boekelo toch wat provisorischer. Dat had zo z'n charme, maar artiesten hadden dat op een gegeven moment ook wel weer gezien."

Kleinste theater, grootste parkeerplaats

Bijzonder is vooral de parkeerruimte, vlak voor de deur van het Mystiek Theater, op het terrein van De Spinnerij. "Ik denk nu dat we maar gaan voor de eretitel: kleinste theater met grootste parkeerplaats. Bij geen theater in ons land heb je immers ruimte voor 1.500 auto's. Zelfs Carré niet."

Jonger publiek

Hoewel het Verborgen Theater in het verleden al een aantal gevestigde namen in huis wist te halen, mikt het vooral op aanstormend talent. Voor donderdagavond staat de eerste show in het nieuwe onderkomen gepland. "Die voorstelling is al stijf uitverkocht, zoals ze in Twente zeggen", zegt Peter Mense.

"We hebben dan The Comedy Express op het programma staan. Daarmee mikken we vooral op het wat jongere publiek." Omdat het theaterpubliek volgens Mense vaak toch wat ouder is. "Zoals ikzelf. Maar met acts als The Comedy Express hopen we ook het wat jongere publiek het theater in te krijgen."