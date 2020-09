Kampen en inspectie SZW praten over schadeclaim van 750.000 euro

Het bedrijf kwam met de schadeclaim nadat het werk aan de parkeergarage Buitenhaven in Kampen door de inspectie was stilgelegd. De vraag is nu wie voor deze claim opdraait: de gemeente of de inspectie.

Eind 2017 bleek dat werknemers van heibedrijf Van Dieren uit IJsselmuiden ziek waren geworden van heiwerk voor de parkeergarage. Twee weken later legde de inspectie het werk stil. Hegeman kon lange tijd niet verder met de bouw en dat resulteerde in een schadeclaim van 750.000 euro die vooralsnog op het bord van de gemeente is gelegd.

Heien

Maar de Zwolse rechtbank sprak de gemeente in januari van dit jaar vrij. Volgens de rechtbank had de inspectie niet aannemelijk gemaakt dat de werknemers van het heibedrijf ziek waren geworden door het heien in de bodem van de vroegere gasfabriek. Het stilleggen van het werk was dus onterecht.

Hoger beroep

De inspectie stapte vervolgens voor een hoger beroep naar de Raad van State om te voorkomen dat de schadeclaim van Hegeman op zijn bord terecht zou komen. Maar daar bleek dat de Raad verwijten heeft aan beide strijdende partijen. De gemeente heeft niet in een voorgeschreven veiligheids- en gezondheidsplan gewezen op de mogelijke gevaren van heien in de bodem. De inspectie heeft juridische fouten gemaakt, waardoor die ook niet sterk staat in deze rechtszaak.

Daarom drong een van de staatsraden erop aan om toch eerst in overleg te gaan en te kijken of er met de schadeclaim onderling iets te regelen valt. “Het kan zijn dat dan deze hele zaak van tafel verdwijnt”, meldde raadsvoorzitter Petra Sevenster. Komt men er vóór 2 oktober niet uit, dan zal de Raad toch uitspraak doen na zes weken. Hoe de bal dan rolt, valt niet te voorspellen.